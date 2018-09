FHS divulga terceira lista de convocação dos aprovados para o PSS da Saúde

01/09/18 - 08:36:38

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgou nesta sexta-feira, 31, uma terceira lista de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, para o preenchimento de vagas não ocupadas pelos anteriormente convocados, que foram desclassificados por não atenderem critérios estabelecidos no edital. “Um dos critérios é a experiência e muitos não a comprovaram”, explicou o diretor Operacional da SES, Marcus Chou.

A lista de aprovados desta terceira convocação, bem como o cronograma de apresentação, estão publicados na página www.saude.se.gov.br. Marcus Chou informou que todos os convocados deverão comparecer ao Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, localizado na Avenida Augusto Franco, a partir desta segunda-feira, 3, e apresentar os documentos que registraram durante a inscrição no Processo Seletivo Eletrônico, conforme o calendário de apresentação publicado no site.

Segundo Chou, o candidato que não conseguir, por algum motivo, se apresentar no horário estabelecido no calendário, poderá comparecer no mesmo dia ou posteriormente, munidos de toda documentação, mas obedecerá a disponibilidade de vagas abertas. “Importante salientar que a data limite para apresentação da documentação é o próximo dia seis de setembro, até às 16 horas”, observou o diretor.

Os convocados precisam estar cientes, segundo salienta Marcos Chou, que a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática do candidato, conforme previsto no edital. Por outro lado, o não comparecimento até às 16 horas da data limite de seis de setembro próximo, implicará na condição de desistência do candidato à vaga pleiteada, salvo os casos de justificativa legal, apresentada dentro do prazo.

Importante enfatizar para os convocados que só serão aceitas e avaliadas as documentações apresentadas em meio físico, em via original (não serão aceitas fotocópias ou arquivos eletrônicos), segundo informou Chou, acrescentando que será permitido que representantes legais possam apresentar a documentação do candidato, desde que munidos de procuração válida e documento de identificação pessoal com foto Marcus Chou informou que o candidato que não cumprir com qualquer um dos itens regulamentares do Edital do processo seletivo será automaticamente desclassificado pela banca avaliadora e ressaltou que toda documentação de comprovação estará sujeita a conferência posterior ao ato de sua apresentação junto aos órgãos e instituições de emissão para validação e comprovação de veracidade das informações.

Fonte e foto assessoria