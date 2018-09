LAÉRCIO OLIVEIRA DEFENDE AGRICULTURA FAMILIAR EM INDIAROBA

01/09/18 - 07:22:26

Laércio Oliveira, deputado federal tem acompanhado de perto os problemas que envolvem a agricultura sergipana, sempre com o olhar atento aos pleitos dos produtores rurais, principalmente os participantes do Programa de Agricultura Familiar, que são responsáveis pela maior parte da produção agrícola sergipana. Na cidade de Indiaroba, Laércio esteve em companhia do presidente da Federação da Agricultura de Sergipe, Ivan Sobral, conversando com os agricultores do município e conhecendo a sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Indiaroba, com o presidente Joaci Vilanova, para entender melhor as dificuldades dos produtores rurais e conversar sobre o que tem feito em seu mandato parlamentar na defesa do setor agrário sergipano, pela piscicultura local e pela cidade de Indiaroba.

“Tenho laços muito próximos com Indiaroba, quem me trouxe para conhecer a cidade foi Eduardo Sobral, pai de meu amigo Ivan. Um amigo a quem tinha muito carinho, e que me ensinou muito sobre a agricultura de Sergipe, principalmente a de Indiaroba. Eduardo sempre me ajudou a trabalhar as ações direcionadas para a agricultura em meu mandato, sempre pensando no pequeno produtor, na agricultura familiar e no associativismo entre os produtores e pescadores. Trabalhei junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Incra para fazer com que a agricultura familiar fosse fortalecida, viabilizando a regularização fundiária e acesso ao crédito para os produtores rurais terem chance e aumentar sua produtividade. A agricultura familiar é quem promove a marcha do crescimento de nosso país. Tenho uma grande admiração pela agricultura familiar. Conseguimos firmar um convênio com o MDA, de mais de 50 milhões de reais e estou trabalhando para que esses recursos continuem chegando para os produtores do programa de agricultura familiar de nosso estado. Esse é meu papel, é o que tenho que fazer. Também tenho buscado trazer recursos por meio das emendas parlamentares, para que vocês de Indiaroba tenham calçamento nas ruas da cidade, melhorias na saúde, na educação e quero fazer muito mais pelo povo de Indiaroba”, comentou Laércio.

O presidente da Federação da Agricultura do Estado de Sergipe, Ivan Sobral, destacou que Laércio tem um trabalho de grande atuação em favor do setor de agricultura no estado e tem sua atuação pautada pelo respeito com o povo e com a responsabilidade na política. Ivan agradeceu a atuação e comprometeu-se em seguir com Laércio em suas intenções políticas, pois Laércio é um deputado atuante e dedicado a atender os sergipanos, sendo um forte defensor do trabalho do produtor agrário do estado. Para Ivan, Laércio é a melhor opção para os produtores e trabalhadores rurais do estado.

“Nesse momento eleitoral, é necessário que vocês observem a envergadura moral e a vida pregressa dos candidatos e parlamentares. Temos em Laércio um representante importante que merece nossa confiança. Ele tem feito muito para trabalhar o desenvolvimento da agricultura, ajudando bastante a federação e aos produtores rurais de todo estado a enfrentar os problemas da estiagem que afetou Sergipe. Quando tivemos problemas com a agricultura em Sergipe, procuramos Laércio, que nos ajudou, nos levou ao ministro para poder encontrar soluções para nossos problemas, e ajudou a atender aqueles produtores que não tiveram colheita para resolver as dificuldades com os débitos contraídos. Nós vamos precisar novamente dessa ajuda. Laércio foi fundamental para abrir as portas para os agricultores lá em Brasília e será fundamental novamente para continuar nos ajudando”, disse Ivan Sobral.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita