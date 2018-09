NAT OFERTA 1500 VAGAS EM OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO

01/09/18 - 08:16:42

Além de contribuir para a empregabilidade e recolocação de trabalhadores sergipanos no mercado, o Núcleo de Apoio ao Trabalho da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (NAT/Seidh) também oferta oficinas de capacitação profissional. A partir de segunda-feira, dia 03, estarão abertas as inscrições para as turmas de setembro. Serão ofertadas 1.500 vagas e as oficinas acontecerão no NAT/Matriz, com exceção das de informática, que serão realizadas no Espaço Cuidar do Bugio.

As aulas acontecem de 05 a 28 de setembro, em horários pré-estabelecidos para cada turma. As oportunidades são em Informática Básica e Intermediária, Gestão Financeira, Segurança do Trabalho, Espanhol, Francês, Proatividade para sustentabilidade nas organizações, e Empreendedorismo. As inscrições devem ser realizadas no setor de Qualificação Profissional do NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José. Todas as informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 3222-4869.

“É grande a procura pelas Oficinas. São muitas as pessoas que desejam fazer a diferença na procura de um emprego ou se preparar para o crescimento profissional. As oficinas são gratuitas, de curta duração e são disponíveis para todo público cadastrado pelo NAT. Após a conclusão, os participantes recebem certificados”, afirma Sandra Magna Rezende, coordenadora estadual do Trabalho e Emprego da Seidh.

Ainda para setembro, as Oficinas também contarão com cursos exclusivos voltados para Pessoas com Deficiências (PCD) e Reabilitados do INSS. Para este público, as turmas serão de Atendimento ao Cliente e Marketing Pessoal. As aulas acontecerão no auditório do NAT/Matriz. “Todos têm a chance de ter uma oportunidade no mercado de trabalho e um currículo com capacitações ajuda bastante durante uma entrevista de emprego. Ao longo do ano, a procura é alta e os resultados vêm superando as nossas expectativas”, comemora Sandra Magna.

Fonte e foto assessoria