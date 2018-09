Policiais da 5ª CIPM prendem homem que usava arma de airsoft para assaltos

A Polícia Militar de Sergipe, através da 5 CIPM efetuou na manhã desta sexta-feira (31) a prisão de Jonh Lenon Gomes dos Santos, 22 anos, com mandado de prisão preventiva em aberto desde 2014 da comarca de Pacatuba.

A ação ocorreu quando a guarnição de Serviço composta pelos Cabos Cesar Silva e Pedro e os Soldados William e Yuri dos municipios de Ilha das Flores e Brejo Grande receberam a informação onde o suspeito estava escondido. Chegando ao local encontraram-no num casebre que servia de esconderijo após a pratica dos assaltos que está sendo acusado nos últimos dias em Brejo Grande.

Foi encontrado com Jonh Lenon uma arma longa tipo “fuzil” de airsoft que o acusado usava em suas ações criminosas, conforme relatos das vítimas que descreveram as características da arma utilizada. O acusado foi encaminhado à delegacia de Ilha das Flores onde foi feito o procedimentos e algumas vítimas já identificaram o acusado com sendo o assaltante do roubo de ontem a noite a profissionais da Petrobrás. Caso mais vítimas o reconheça pode comparecer à delegacia local para sua identificação.

Fonte e foto 5º CIPM