QUEM SERÁ CAPAZ DE SUPERAR A CRISE?

01/09/18 - 00:01:55

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Começa os programas eleitorais. Talvez nada demais, até porque tudo já foi dito durante a pré-campanha. Naturalmente o alvo é o Governo. Absolutamente natural, até porque oito dos nove candidatos o desejam. Mas o Governo é um só e já tem ocupante, Belivaldo Chagas (PSD), que está no “bolo” e quer a reeleição. O tom inicial é um só: as dificuldades que o Estado enfrenta, o que não é surpresa nem mesmo para aquele que já está no mandato.

As promessas de mudanças passam a ser a tônica. Soluções ‘mágicas’ devem ser expostas e até o equilíbrio imediato das contas, com a solução instantânea de todas as dificuldades, serão demagogicamente colocadas à disposição de um eleitorado desiludido com propostas de Governo miraculosas. É que têm conhecimento da real situação de um Estado que saiu dos trilho em razão da crise política, econômica e social de um País chegando ao fundo do caos.

A sociedade está cansada de ouvir, há anos, em cada campanha, promessas e mais promessas de modernização administrativa, principalmente na concepção de uma séria reestruturação política do Estado. Quem nunca ouviu promessas de redução de Secretarias? Ou da contratação mínima de CCs? Ou ainda aumento no salário do servidor? Ainda a moralidade na gestão e despolitização administrativa? Todos ouviram isso, lógico, mas não aparece nenhum eleitor que já tenha visto isso acontecer.

O mais importante nesse momento difícil é que haja o reconhecimento da situação do Estado, principalmente na questão salarial, e até pedir desculpas aos servidores, na certeza que a tendência é retornar ao pagamento dentro do mês, revelando um projeto capaz de obter a credibilidade do eleitorado. Não dá para ficar olhando apenas para o retrovisor, mais fixar-se no que vem pela frente e buscar o caminho seguro de uma recuperação sem alegorias.

Nos programas e nos discursos é que se pode escolher o melhor nome para o equilíbrio das contas e o retorno aos bons tempos de um Estado em visível recuperação.

PROGRAMA GRATUITO NA TV

Nada demais nesses programas iniciais na televisão. Tudo ainda muito frio, com ar de apresentação e sem ainda revelar projetos.

Acreditam que as inserções virão mais quentes.

A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA

É provável que a partir de domingo esses programas já tenham um pouco mais de pimenta e provoquem adversários. Devem oferecer projetos que não cumprem.

O estilo do programa de promessas cansou.

PESSOAL COM O PÉ NO CHÃO

O grupo de apoio a Belivaldo Chagas (PSD) está com os pés no chão em relação ao trabalho que terá para colocar o Estado no eixo, o “que já vem acontecendo”.

Lembra que o salário do servidor tem data certa para ser pago.

OS NÚMEROS MELHORANDO

Segundo um aliado de Belivaldo, as avaliações sobre de Educação, Saúde e Segurança estão mostrando que “Sergipe está em plena recuperação da crise”.

Isso em apenas seis meses de Governo com Belivaldo à frente.

VALADARES MOSTRA EUFORIA

O candidato do PSB ao Governo, Valadares Filho, mostra otimismo em sua candidatura ao Governo. Mostra que já a partir de janeiro Sergipe será outro.

Valadares deve expor seu projeto de recuperação rápida.

EDUARDO MAIS CAUTELOSO

Eduardo Amorim, candidato a governador pelo PSDB, é bem mais cauteloso. Anuncia que não terá políticos em seu secretariado.

Terá uma equipe formada por técnicos e disso não abre mão.

ENFIM, ROGÉRIO É CANDIDATO

Rogério Carvalho (PT) teve registro da candidatura aprovado pelo TRE e está nas nuvens. Mantém a campanha, agora sem se preocupar com decisão judicial.

Define-se como “o candidato de Lula”.

TEM QUE BATALHAR MUITO

De qualquer forma, Rogério Carvalho (PT) terá que batalhar muito para conseguir chegar ao Senado e conquistar de fato o voto de quem estar com Lula.

Lógico que o candidato Jackson Barreto também faz isso.

UM DETALHE JÁ À VISTA

A maioria dos candidatos majoritários passou a ser “Lula desde criancinha”. Sabe que quando cita o nome do ex-presidente no interior a situação melhora.

Mesmo quem sempre esteve contra Lula passou a amá-lo.

ESTÁ TUDO FECHADO

Ontem foi sacramentado: o presidente do PPS, Clóvis Silveira, será o segundo suplente de André Moura, candidato ao Senado pelo PSC. Fechadíssimo.

O PPS, desde ontem, já está em campanha cerrada nas ruas.

EDVAN APAGA O FOGO

A reunião do PSDB, PSC e PPS ocorreu ontem no Lês Alpes com a presença de André, Eduardo, Edvan Amorim e Clóvis Barbosa. Tudo definido.

Edvan é considerado o apaga fogo do grupo.

FUNDO PARA CAMPANHA

Chega à informação de que o TSE já depositou recursos de campanha no valor de R$ 1.5 milhão em contas de deputados federais candidatos à reeleição.

Candidatos sem mandato receberam até R$ 1.4 milhão.

ESTÁ HAVENDO PROBLEMA

Segundo a mesma fonte, não foram depositados recursos para o candidato ao Senado do MDB, Jackson Barreto. O partido não teria enviado.

Os deputados estaduais com mandato receberam R$ 402 mil.

ELIANE COM COMUNIDADES

Eliane Aquino (PT), candidata a vice de Belivaldo Chagas, diz que gosta muito de estar nas comunidades, conversando com as pessoas e trazendo a visão da população.

– O retrocesso da era Lula e Déda é nítido na cabeça da população, disse.

APOIO A HELENO EM LAGARTO

Candidato ao Senado pelo PRB, Heleno Silva recebeu o apoio de 15 dos 17 vereadores de Lagarto, que estiveram com ele em entrevista na radio Juventude.

Depois foram jantar juntos e comemorar o apoio.

NOTÍCIA SOBRE GUSTINHO

O grupamento político de Gustinho Ribeiro (SD) em Lagarto não se uniu em torno dele. Diz que se ele não sair com boa votação em Lagarto perder o pleito.

Existe uma série de reclamações.

O QUE ACHA UM ADVOGADO

George Magalhães está experimentando a condenação antecipada. “Daqui em diante ele repensará a forma de tocar o seu programa, diante de uma denuncia popular”.

Sobre a omissão de informação, o advogado considerou grave.

LEVAR À CORREGEDORIA

Um policial experiente também considerou muito graves as acusações da omissão de tentativa de estupro de uma funcionária do edifício Infinit, na orla de Atalaia.

– A corregedoria tem que se manifestar sobre o fato…

PAULO MARCIO EXPLICA

Ontem, o delegado Paulo Marcio negou que fora perpetuado o estupro da funcionária do Infinit pelo radialista George Magalhães, inclusive não revelado pela vítima.

Mesmo assim, a escrivã concluiu que houvera “estupro tentado”.

Notas

Escândalo Internacional – Luís Roberto Barroso desmontou a farsa petista montada em parceria com dois peritos do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que emitiram uma recomendação “sob medida” – e totalmente viciada. É um escândalo internacional que precisa ser investigado.

0x0

Venezuela nega – O governo da Venezuela informou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) que há um “plano internacional” com informações inverídicas sobre o êxodo de venezuelanos para desestabilizar o país. De acordo com a vice-presidente Delcy Rodríguez, a intenção é promover a “intervenção militar”.

0x0

Juntos seremos fortes – Fábio Mitidieri diz que “somos fortes, mas juntos seremos mais fortes ainda. Estou com Belivaldo Chagas, com Eliane Aquino, com Rogério Carvalho e Jackson Barreto! O povo quer representatividade e nós governamos juntos com o povo! Sabemos que uma gestão sem participação popular, não existe!”

0x0

Óleo Diesel mais caro – Desde ontem que o litro do óleo diesel, praticado pela Petrobras nas refinarias, passa a custar R$ 2,2964. Até a sexta-feira, o combustível era vendido a R$ 2,0316. O reajuste equivale a uma alta de 13%. O repasse do reajuste para o preço final nas bombas dependa de decisão dos postos.

0x0

Fachin vota por Lula – O ministro Edson Fachin abriu divergência em relação ao voto de Luís Roberto Barroso e defendeu a candidatura de Lula. Segundo ele, a inelegibilidade de Lula prevista na Lei da Ficha Limpa deve ser “suspensa” diante da tal recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU.

0x0

Gleisi fora da defesa – Senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não pode atuar como advogada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão é 12ª Vara Federal de Curitiba, que atendeu pedido do MPF. A justiça enquadrou a senadora na lei nº 8.906 de 1994, que proíbe membros do legislativo de exercer a advocacia.

Conversando

Maior obra – Luciano Bispo diz que Trazer os maiores investimentos visando à melhoria de vida do meu Povo. Essa sim é a minha maior obra.

Povo dança – Gilmar Carvalho, candidato a reeleição para estadual, está fazendo campanha na base do pé-pé-pé e o povo dança por onde ele passa.

Reeleição certa – Gilmar faz uma campanha praticamente só e tem boa aceitação do eleitorado. É um dos nomes que tem reeleição certa.

Valdevan cresce – Valdevan 90 surpreende. Ele começa a crescer na região Sul e Centro-Sul para deputado federal. Tem gente preocupada.

Sem aumento – Essa é uma má notícia: Governo Federal volta atrás novamente e adia reajuste de servidores para 2020. Já para o judiciário…

Aumenta tom – O programa eleitoral na TV, para governador, aumentou o tom ontem à noite. Eduardo Amorim fez críticas.

Disputa dura – A coligação PDT/PSB pode eleger apenas um parlamentar. A disputa fica entre Fábio Henrique e Elber Batalha.

Sukita perde – Prefeita de Capela, Silvany Mamlak, tem vitória sobre o ex-marido Manuel Sukita, elegeu o novo presidente da Câmara Municipal.

Mais caras – Outra informação que não agrada aos consumidores: Contas de luz continuam com bandeira tarifária mais cara em setembro.