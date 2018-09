TRANSPORTE TURBINAS: ENERGISA DESLIGARÁ REDE NA BARRA

A Energisa precisará interromper o fornecimento de energia, nesta segunda-feira, 3, na rodovia SE 100, na Barra dos Coqueiros. O desligamento programado será das 08h30 às 12h e atenderá uma necessidade da Celse – Centrais Elétricas de Sergipe -, no transporte de turbinas do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I.

O transporte dos equipamentos mobiliza uma série de alterações na rotina de quem utiliza a Rodovia e mora na região. Uma delas é a necessidade de desligamento da rede elétrica em determinados momentos, uma vez que a altura das turbinas, em alguns trechos da SE-100, atinge os cabos de energia.

A Energisa mobilizou equipes que acompanham o transporte das turbinas. O desligamento da rede de energia é necessário para evitar que os equipamentos entrem em contato com os cabos elétricos, o que promoveria o risco de acidentes.

“Pedimos a compreensão dos moradores da Barra dos Coqueiros pela interrupção. Mas o desligamento é necessário. Estamos contribuindo com a CELSE, pois entendemos a grandeza dos investimentos, que transformarão o estado de Sergipe no segundo maior produtor de energia do Nordeste. Além disso, a nossa presença garante o transporte eliminando os riscos de acidentes com energia elétrica durante o percurso”, afirma o gerente de Operação da Energisa Wilton Leal.

As localidades por onde as cargas estarão trafegando envolvem Povoados na Rodovia SE 100 da saída da Cidade da Barra dos Coqueiros a Usina Termoelétrica.

