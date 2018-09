VEJA AS DATAS DO TAF PARA CLASSIFICADOS E NOVOS CONVOCADOS

01/09/18 - 07:28:53

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) comunicam que os candidatos que foram classificados/convocados anteriormente para o Teste de Aptidão Física (TAF), mas que não entraram na lista de convocação dos dias 02, 03 e 04/09, divulgada em 27 de agosto, ficam convocados para a realização do Teste de Aptidão no próximo dia 10 de setembro.

Os candidatos convocados deverão consultar o cartão de convocação contendo a data, o horário e o local de realização do TAF que será disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, no dia 03/09/2018, a partir das 15 horas.

A decisão consta nos autos do Agravo de Instrumento nº 201800723934 que determinou a realização do Teste de Aptidão Física tanto aos candidatos aprovados/classificados em lista anteriormente divulgada pelo IBFC, como também permitiu a realização do mesmo exame para os candidatos aprovados/classificados sub judice, em virtude da suspensão da validade das questões 87 e 88.

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão