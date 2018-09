Vereador de Estância destaca credibilidade do mandato de Laércio

02/09/18 - 08:36:56

A caminhada pelos municípios sergipanos não pára e o apoio a Laércio está crescendo pelo interior do Estado. Em Estância, o vereador e presidente da Câmara de Vereadores, André Graça, reuniu amigos para declarar o apoio a Láercio. Na reunião, muitos participantes falaram da política brasileira, da expectativa para este pleito, da importância da Ficha Limpa e da lealdade na política.

O vereador falou sobre a importância da credibilidade na política, principalmente nesse período em que o país vive. “É preciso acreditar em quem já trabalha com credibilidade, auxiliando o Estado como Laércio fez durante os anos de mandato”, disse André.

“O processo político que se aproxima tem gente disposta a fazer coisas boas, para deixarmos como legado de desenvolvimento para o país. O vereador André Graça é uma renovação política. Quando enfrentamos a primeira campanha, superamos os desafios, aprendemos. Em 2010 tive o apoio de André Graça e de lá para cá só aumentou o apoio a minha candidatura”, destacou Laércio.

Recursos para Estância

Na área da saúde, foram mais de R$ 2 milhões para reforma, manutenção e compra de equipamentos para postos de saúde. Para a construção de uma quadra poliesportiva, foram destinados R$ 250 mil. Para a compra do trator agrícola foram R$ 250 mil e mais R$ 250 mil para reformar praça.

Para Laércio, auxiliar a municípios sergipanos vai além da tarefa de um parlamentar, é pensar no coletivo. “O povo de Estância sempre foi generoso comigo, eu sempre agradeci, fiz o meu melhor, destinei o possível para auxiliar esse município e tantos outros. Defendo a política que ajuda a maioria da população”, explica Laércio sobre a importância de destinar emendas parlamentares.

As urnas

“A política tem muitas páginas bonitas. As pessoas são livres para escolher com quem devem seguir, caminhar. As pessoas precisam depositar suas crenças em algumas coisas. Desprezar as urnas eletrônicas não é um exercício correto. Quando o feijão, o açúcar e o café da sua casa aumentar. Quando a passagem de ônibus aumentar, assim como a conta de telefone é consequência das más escolhas da população”, disse Laércio.

Apoio

“A política está desacreditada ao extremo. Tem gente que não quer nem ouvir falar de política. Existem pessoas comprometidas em ajudar o estado e o município a se desenvolver. Por isso, eu tenho muito orgulho de apoiar Laércio Oliveira, não tenho dúvida sobre Laércio e quem tiver pode ir no Google, porque esse homem não tem nada que desabone a sua conduta. Não tem processo que prejudique a sua vida pública. Laércio, nós daqui de Estância somos multiplicadores. O nosso diferencial em apoio a você vai ser explicar a cada estanciano o que você fez por esse município e com a credibilidade que tem terá a capacidade de trazer muito mais”, afirmou André Graça, vereador.

A moradora Luzinete fez questão de ressaltar a lealdade de Laércio. Para ela, é simples abraçar a candidatura do deputado Federal. “Laércio, eu estarei novamente com você, porque além de você ser Ficha Limpa, eu acredito no seu trabalho. E é isso que nós temos que fazer acreditar, confiar e orar por nossas autoridades, é bíblico. Nós não podemos só criticar. Temos que orar por nossos representantes”, falou Luzinete.

A professora Emília também apoia Laércio. “Estou aqui com minha família e amigos para reforçar para você, Laércio, que através das suas emendas parlamentares o auxílio foi produtivo para o município. Nós estamos juntos, pelo que foi feito e temos a certeza que o senhor irá fazer”, enfatizou Emília.

O pastor Josmar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira de Estância, durante a reunião explicou que o apoio dele a Laércio, é de amigo, de irmão, pela pessoa que o deputado ainda é, mesmo tendo chegado a ser um representante do povo reconhecido nacionalmente. “Uma das características que Láercio nunca perdeu, desde a época da juventude é a coragem para encarar e vencer os desafios. Além de corajoso, ele é paciente. Espera o momento certo. Outra característica que chama atenção é a disposição para resolver os problemas. Quando ele ganhou a eleição, eu disse a ele – não decepcione seu povo- até hoje não tenho o que reclamar de Laércio. Não há nada que desabone a sua conduta. Então, é de homem desse quilate que o nosso país precisa”, afirmou emocionado o pastor Josmar.

Gratidão

Láercio agradeceu a cada apoio e fez questão de ressaltar a importância da credibilidade e da confiança. “Eu convivo em um ambiente que ficou conhecido como ambiente de corrupção, mas não é verdade. Na Câmara dos Deputados tem muita gente boa, pessoas competentes. Sem falsa modéstia me incluo nesse grupo dos que querem o melhor para o país com competência. Tem muita gente como eu que quer ver o país crescer, contribuir para o Estado e para os municípios. É nisso que penso, no meu Sergipe cada dia mais desenvolvido”, agradeceu Laércio.

Fonte e foto assessoria