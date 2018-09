Amese lamenta o falecimento do sargento Marcos Antonio

02/09/18 - 07:28:59

A ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE vem a público lamentar o assassinato do Sargento Marcos Antônio Borges de Campos ocorrido na noite de ontem, 01 de setembro, no povoado Matapuã, zona de expansão de Aracaju.

O policial servia há 24 anos à sociedade, com excelentes trabalhos prestados, sendo morto em sua própria residência vítima de diversos disparos de arma de fogo perpetrados por três bandidos que, provavelmente, iriam assaltar a casa do militar.

A AMESE cobra das autoridades desse Estado providências duras no combate à criminalidade para que o Sargento Borges não se torne apenas mais um número na estatística que põe o Estado de Sergipe nas últimas colocações no quesito segurança pública, mais especificamente nas altas taxas de homicídio.

À família enlutada, a associação transmite o seu pesar e deseja que o Nosso Senhor Jesus Cristo possa lhes dar o conforto neste momento de dor e revolta.

JORGE VIEIRA DA CRUZ

Presidente.