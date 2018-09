Bandidos invadem chácara e matam sargento da PM na zona de expansão

02/09/18 - 07:15:13

Em menos de um ano, dois sargentos são assassinados durante tentativa de assalto. Primeiro foi a sargento Eliana Costa da Silva, 46 anos; agora foi o sargento Marcos Antônio Borges de Campos, 45 anos

Mais um policial militar sergipano foi assassinado durante uma tentativa de assalto ocorrido na noite deste sábado (01), na região conhecida como Matapuã, na Zona de Expansão de Aracaju.

As informações são de que o sargento Marcos Antônio Borges de Campos, 45 anos, estava em uma chácara, quando bandidos invadiram o local. O sargento estava em companhia de amigos e comemorava a sua promoção, quando foi surpreendido pelos marginais.

Segundo a polícia militar, no momento do assalto, o policial reagiu e trocou tiros com os três bandidos e um deles foi alvejado e morreu no local. No confronto, o militar também foi alvejado, chegou a pedir socorro pelas redes sociais e por telefone, mas não houve tempo e ele acabou morrendo.

O sargento Marcos Antônio Borges de Campos era casado e tinha quatro filhos.

O comando da PM emitiu uma nota lamentando a morte do militar e informando que o velório será realizado no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Loreto, no Conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão.

Foto redes sociais