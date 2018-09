DUAS APOSTAS ACERTAM AS SEIS DEZENAS DA MEGA E GANHAM R$ 22 MI

02/09/18 - 05:59:35

Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 2.074 da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (01) no município de São José do Cedro (SC). Cada um deles levará R$ 22.327.541,33. Um dos bilhetes premiados é de Passos (MG) e o outro é de São Sebastião (SP).

As dezenas sorteadas foram: 08 – 18 – 23 – 37- 42- 58

A quina teve 172 apostas ganhadoras; cada uma vai levar R$ 19.405,99. Outras 8.812 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 541,11.

O próximo concurso (2.075) será na quarta (5). O prêmio é estimado em R$ 20 milhões.