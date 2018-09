GARIBALDE DIZ QUE A “CAMPANHA ESTÁ DIFERENTE E LIDERAR NÃO SIGNIFICA VENCER”

No início da manhã deste domingo, 2, antes de pegar a estrada para os compromissos de campanha, o deputado estadual Garibalde Mendonça, MDB, fez uma análise do que tem visto no pleito de 2018 com um tempo mais curto, e as mudanças no formato.

Para o parlamentar, com as restrições do uso de carro de som, permitido apenas em ações coletivas, não podendo circular individualmente pelas ruas das cidades com os jingles dos candidatos, tornou a eleição mais silenciosa, deixando o eleitor mais reflexivo nas suas escolhas.

“Notamos alguns cidadãos ainda em estado de choque, diante de tudo que viu acontecer no meio da política brasileira, ainda mais, com a prisão do maior líder do Brasil na atualidade, o ex-presidente Lula”, observou Garibalde, avançando para os números que tem visto de algumas pesquisas.

Segundo ele, boa parte do eleitor também mudou, e já não se manifesta como antes, e até evita algum envolvimento escancarado com esse, ou aquele agrupamento, deixando para se definir nos momentos finais de sua tomada de decisão.

É esse o cenário visto pelo deputado que disputa a reeleição para estadual, o que lhe faz definir que a “campanha está diferente, e liderar não significa vencer”. Provocado para detalhar sobre sua definição, Garibalde explica que o universo de eleitores pesquisados, e que se manifestam em favor de alguma candidatura deve ser analisado com muita perícia, pois, no campo, percebe-se uma outra impressão.

Indo mais além, o parlamentar vê uma corrida bem acirrada no campo majoritário, enfatizando o crescimento claro da candidatura de Belivaldo em todo o estado, e assegura que deve ser um dos concorrentes para o segundo turno da eleição. “Para o governo, a campanha de Belivaldo é a que revela mais envolvimento, o que ajuda na sua ascensão, explicou e finalizou o deputado.