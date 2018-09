DUAS MULHERES PRESAS TENTANDO ENTRAR COM DROGAS EM PRESÍDIO

02/09/18 - 08:47:12

Mais duas mulheres foram presas em flagrante neste sábado, 1º de setembro, tentando entrar com drogas no sistema penitenciário. As prisões ocorreram no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto. Thaís de Jesus Santos eLuciana Rosa Santos de Jesus levavam,nas partes íntimas, material semelhante a maconha, detectados no momento em que elas passavam pelo body scan. Em menos de 24 horas, já foram detidas quatro mulheres que tentavam entrar no sistema prisional com material ilícito. Das 161 pessoas flagradas, desde a instalação dos aparelhos em 2016 até agora pelo body scan, 98% são mulheres.

Thaís e Luciana, além de perderem o cartão de visita, foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil de Tobias Barreto para as providências. Ao mesmo tempo, a direção do Premabas abriu um procedimento administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades dos internos que são companheiros das duas mulheres.

Desde que os aparelhos body scan foram instaladas em sete, das nove unidades prisionais do Estado, é constante o número de mulheres que são flagradas tentando entrar nas unidades com produtos ilícitos. De novembro de 2016 até agora, foram 161pessoas detidas. Algumas delas não foram enviadas às delegacias, porque, apesar de serem substâncias ilícitas, não eram entorpecentes. Nesses casos foi aberto um procedimento administrativo disciplinar.

Compromisso – Para o secretário de Justiça e de Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto,esse número de flagrantes – 161 -ocorrem por dois motivos: “primeiro, o compromisso e dedicação dos servidores que operam estes aparelhos, que estão sempre atentos e não deixam passar nada. Depois, mostra que o investimento de mais de R$ 2 milhões feitos para aquisição destes equipamentos está tendo resultado”,destacou o secretário. Estes recursos são oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Atualmente, os aparelhos body scanestão instalados no Cadeião de Socorro, Premabas,Cadeias Territoriais de Areia Branca e Estância, Complexo PenitenciárioAntônio Jacinto Filho (Compajaf), Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) ePresídio Senador Leite Neto (Preslen).

Por Antonio Carlos Garcia