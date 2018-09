Me recuso a colocar mais uma foto no meu status e perfil, com a frase: “PMSE DE LUTO”

02/09/18 - 09:20:18

Me recuso a colocar mais uma foto no meu status e perfil, com a frase: “PMSE DE LUTO”. Até quando iremos perecer feito cordeirinhos? Há um desgoverno? Concordo plenamente. Há também políticos querendo holofotes com a morte dos nossos guerreiros. Mas vejo também uma tropa adormecida e inerte a morte dos nossos colegas, quando me refiro a tropa estou inclusa neste pacote. Hoje mais uma vida foi ceifada, se foi mais um guerreiro, seus filhos passarão a primeira noite do resto de suas vidas sem pai, e a sua esposa mesmo de coração sangrando terá que arranjar forças para amparar seus filhos de uma dor, que nunca mais passará.

Além de tudo, vejo uma sociedade que só ver a vida passar, que não move uma palha em favor daqueles que na chuva ou no sol, de dia, de noite ou na madrugada, na semana, no feriado ou final de semana lutam incansavelmente contra o mal.

Cansada de ver a última barreira se romper.Preciso desabafar nesse momento, porque enquanto escrevo as lágrimas caem insistentemente, não consigo evitar, nunca sequer o vi, mas dentro de mim se instaura um sentimento de perda muito grande, e também de revolta, por saber a banalidade com a qual é tratada a perda da vida desse guerreiro, que por diversas vezes salvou a muitos desconhecidos, mas infelizmente, hoje não pôde ser salvo.

Enquanto sinto a véia da minha têmpora pulsar fortemente, penso: o porquê de estarmos morrendo por apenas escolher uma profissão tão bonita e difícil. Até quando ficaremos a mercê desses algozes?

Adilene dos Reis Andrade Aragão- Cidadã e policial militar.