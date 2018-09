Parceria entre Sebrae e Embrapa beneficiará produtor rural

Quatro projetos serão desenvolvidos no estado com foco na inovação e acesso a mercados.

Um convênio de cooperação técnica e financeira firmado nacionalmente entre o Sebrae e a Embrapa no final do mês de julho pretende facilitar o acesso dos pequenos produtores rurais a soluções de inovação tecnológica. As ações abrangerão quatro áreas temáticas e serão desenvolvidas em diversos estados, entre eles Sergipe, a única unidade da federação a participar de todas as atividades.

O assunto foi tema de uma reunião entre representantes do Sebrae Sergipe e da Embrapa Tabuleiros Costeiros nessa quarta-feira. Durante o encontro, eles discutiram algumas estratégias de atuação conjunta e a elaboração do planejamento das próximas ações.

O primeiro projeto pretende fomentar a produção de tambaquis, tilápias, pirarucus, camarão e ostras nativas. Uma outra proposta, voltada à agroecologia e produção orgânica, tem foco na inovação, ampliação de mercado e o fortalecimento dos pequenos negócios buscando criar sistemas produtivos mais sustentáveis, com destaque à produção de alimentos orgânicos.

A terceira iniciativa é destinada para agregação de valor de produtos alimentares, em sintonia com o desenvolvimento do conceito de alimentos e territórios. Já a última proposta está voltada para a inteligência estratégica, buscando mapear novos negócios de base produtiva e alcançar o mercado, a venda, a distribuição e a agregação de valor.

Segundo o diretor técnico do Sebrae Sergipe, Marcelo Barreto, essas ações serão essenciais para promover a elevação do desempenho e a inserção econômica dos pequenos negócios, que respondem por mais de 70% da produção agrícola do estado. “Com essa parceria vamos poder aliar a expertise na produção de novos conhecimentos e tecnologias da Embrapa ao trabalho de abertura de novos mercados e capacitação gerencial desenvolvido pelo Sebrae. A ideia é que possamos preparar os pequenos produtores para o futuro, elevando o desempenho e garantindo a sua inserção na economia”, destaca.

Projetos Futuros

Ainda durante a reunião, os gestores discutiram a proposta de criação de um projeto voltado para a cadeia produtiva da cachaça na região Sul sergipana. O objetivo é que, assim como ocorre em Minas Gerais, seja criada uma rota de visitação turística com foco nas fazendas produtoras da bebida.

A intenção é oferecer mecanismos que promovam o empoderamento da comunidade, ajudando a expandir o mercado e criando uma nova fonte de renda para as regiões. Um outro foco seria a melhoria da qualidade da bebida, por meio das pesquisas desenvolvidas pela Emprapa.

“A cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida no planeta e em Sergipe temos uma produção que, apesar de incipiente, tem um potencial muito grande a ser explorado. Vamos continuar discutindo o assunto e estudar a viabilidade dessa proposta”, ressalta o chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Alexandre Nízio.

Por Bruno Leonel