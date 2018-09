PC E PM APREENDEM 10 KG DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK

02/09/18 - 08:56:47

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana, em ação integrada com a Polícia Militar, apreendem grande quantidade de drogas .

Na noite deste sábado (01), após denúncias sobre tráfico de drogas no centro da cidade de Itabaiana, os policiais encontraram em uma casa 10Kg de maconha, cerca de 150 pinos de cocaína cheios, além de pequena quantidade de crack. Foram apreendidos também quase 3 mil pinos vazios para armazenamento de cocaína, duas balanças de precisão, bem como facas e sacolas plásticas específicas para embalagem das drogas. Na residência não havia ninguém, somente o material ilícito. Porém, os policiais irão diligenciar para identificar os responsáveis pela práticas destes crimes.

Estas apreensões reforçam o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência e ao tráfico de drogas. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à violência no Município.

Fonte e foto assessoria