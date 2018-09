PM emite nota de pesar pela morte do sargento Marcos Antônio Borges de Campos

É com extremo pesar que a Polícia Militar do Estado de Sergipe lamenta o falecimento do sargento Marcos Antônio *Borges* de Campos, ocorrido na noite deste sábado, 1º, no Povoado Matapuã, Zona de Expansão da capital.

O policial militar estava de folga e comemorava em sua chácara a recente promoção à graduação de sargento com familiares e amigos, quando três indivíduos armados invadiram a propriedade. O PM entrou em confronto com os bandidos e conseguiu alvejar, em legítima defesa, um deles, que veio a óbito, mas em seguida o policial foi atingido na região do tórax.

O militar chegou a pedir socorro por telefone e em redes sociais, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em sua própria residência. O praça fazia parte da Corporação desde 1994 e acumulava elogios dos colegas de farda por conta da conduta moral e profissional com que sempre atuou.

Velório

O velório está sendo realizado no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Loreto, no Conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão.

À família enlutada, a PMSE apresenta os mais sinceros sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor da perda e informa que não medirá esforços para encontrar os outros infratores envolvidos no crime.

PM-SE