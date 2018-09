SERGIPE ATINGE META DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO E SARAMPO

02/09/18 - 07:59:06

O Estado de Sergipe atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) para a vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Com o novo dia D realizado neste sábado, 1°, o Estado alcançou 96,49% do público alvo, o equivalente na 128 mil doses aplicadas.

Para a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Mércia Feitosa, foi um mês intenso e de muitas ações em todos os municípios. “Tivemos todos os profissionais mobilizados, a mídia também, para que nós chegássemos a um desfecho favorável. Oito municípios ainda não alcançaram a meta, mas nós estamos orientando para que continuem vacinando para chegar a meta de 95%”, disse.

Segundo Mércia, a proposta é que no dia a dia as metas continuem sendo alcançadas. “Finalizamos o dia com muita alegria. Foi um trabalho de equipe, em conjunto, tanto do Estado quanto dos municípios. Sem o esforço desses municípios nós não teríamos alcançado estes números. E é com esse mesmo empenho que a gente espera que no dia a dia a imunização continue”, concluiu.

O diretor de Atenção Integral à Saúde, João Lima Júnior, parabenizou a população que entendeu a importância da vacinação. “O alcance das metas do Estado na vacinação contra a poliomielite e o sarampo deve ser comemorado e ao mesmo tempo servir de exemplo para a importância do trabalho desenvolvido pelas secretarias municipais de Saúde, através das equipes de gestão e trabalhadores. De parabéns a população que atendeu o chamado de estado e municípios e deram uma prova de amor aos seus filhos. Que esse sentimento continue e no dia a dia, cada vez mais, a população procure unidades de saúde e mantenham a vacinação de seus filhos em dias”, comentou.

A Campanha Nacional contra a paralisia infantil e o sarampo teve início no dia 6 de agosto e encerraria ontem, 31. O primeiro dia D foi realizado em 18 de agosto. Com a baixa cobertura registrada em todo o país, o MS decidiu realizar um novo dia D. Além de Sergipe, também alcançaram a meta o Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia e Amapá.