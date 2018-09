RECÉM NASCIDO É ENCONTRADO EM LATA DE LIXO EM HOSPITAL

03/09/18 - 07:52:11

Uma mulher que ainda não foi identificada teve um bebê em um banheiro do Hospital Regional Dr. Jessé Fontes, no município de Estância e em seguida abandonou a criança e fugiu.

As informações são de que a mulher entrou em trabalho de parto no banheiro do hospital na noite de sábado (01), e em seguida fugiu deixando a criança dentro de um latão de lixo.

O bebê foi encontrado por uma funcionária do hospital, que chamou os colegas e um médico para prestar socorro ao recém-nascido. A criança foi socorrida e estabilizada e depois transferida para a Maternidade Amparo de Maria e passa bem.

O caso foi comunicado a polícia e ao Conselho Tutelar do município.