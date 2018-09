Ações da PM em Lagarto resultam em prisões por embriaguez ao volante e perturbação do sossego

03/09/18 - 15:56:36

Durante o domingo, 2, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) registraram três flagrantes por embriaguez ao volante e um por perturbação do sossego, no município de Lagarto.

O primeiro registro de crime de trânsito foi efetuado ainda pela madrugada, quando Luan Felipe de Souza Santos foi visto pelos militares dirigindo embriagado. Durante patrulhamento ostensivo, na área periférica da Vaquejada do Parque Zezé Rocha, a guarnição foi informada por populares que um cidadão, num veículo Corsa de cor prata, estava ameaçando pedestres.

O suspeito foi encontrado, demostrando estar exaltado, e confessou que havia ingerido bebida alcoólica. Ainda foi constatado que a placa da frente o automóvel tinha sido trocada por outra não cadastrada. O flagrante foi finalizado na Delegacia de Lagarto.

A segunda ocorrência, atendida por equipes do 7° Batalhão, ocorreu quando os policiais receberam a informação via rádio, a respeito de um indivíduo, dirigindo uma Brasília e executando manobras perigosas, na Rodovia SE-170, em Lagarto.

O carro foi interceptado e constatou-se que o suspeito apresentava indícios de embriaguez, além de ter sua CNH vencida. O condutor, identificado como Joseval Batista, foi levado à Delegacia Regional de Lagarto.

O terceiro flagrante de crime de trânsito ocorreu no momento em que os PMs se depararam com um automóvel Celta de cor prata, sendo conduzido em zigue-zague pela rodovia. Após abordagem, a guarnição percebeu que o motorista, identificado como Silvano Santana Nascimento, não conseguia ficar de pé, aparentando sinais de embriaguez.

Ao ser informado que seria conduzido à delegacia, o suspeito ficou agressivo, sendo necessário o uso das algemas para a sua própria segurança.

Em seguida, o senhor Silvano foi conduzido ao posto policial do BPRv, para realização do teste de etilômetro. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia do município.

Perturbação do sossego

Ainda no dia 2, uma equipe do 7º BPM foi informada que o senhor Fabiano José dos Santos estava usando o som automotivo num volume abusivo, em um bar no Bairro Libório, incomodando a vizinhança. Imediatamente, os militares seguiram para o local, constatando a denúncia.

A aparelhagem sonora foi apreendida e Fabiano foi conduzido à Delegacia de Lagarto.

Fonte e foto PM/SE