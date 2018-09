EDUARDO AMORIM SE COMPROMETE COM DESENVOLVIMENTO BAIXO SÃO FRANCISCO

03/09/18 - 05:44:16

São Francisco, Japoatã, Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores, Santana do São Francisco e Neópolis. Esse foi o roteiro percorrido pela carreata da mudança neste sábado (1º), na região do Baixo São Francisco. O candidato a governador, Eduardo Amorim (PSDB), levou aos sete municípios a mensagem da esperança de um Sergipe melhor, com um governo que administre para todos, especialmente para os que mais precisam.

Eduardo destacou que a sua gestão será a da moralidade, da ética e do respeito à coisa pública. “Vamos revitalizar o DER, para recuperar nossas estradas destruídas. Devolveremos o respeito ao servidor público e a paz e a tranquilidade que foi perdida por conta desse desgoverno. É hora de mudar, coragem está sobrando. Precisamos da sua ajuda e do seu voto para que juntos a gente consiga a materialização desse sonho de um Sergipe muito melhor, mais humano e mais digno”, ressaltou.

Além de defender a revitalização do Rio São Francisco e a implantação de um Campus da Universidade do vale do São Francisco (Univasf), o candidato a governador disse que também será um compromisso seu com a região o fomento ao agronegócio.

“Infelizmente, os últimos governos abandonaram o Baixo São Francisco. Em meu governo essa realidade vai mudar, pois investiremos nas atividades capazes de promover o desenvolvimento regional, a exemplo da rizicultura, da fruticultura irrigada, além da carcinicultura (criação de camarão) e piscicultura (criação de peixes)”, afirmou.

Recursos e reconhecimento

Enquanto senador da República, Eduardo Amorim trabalhou pelo desenvolvimento do Baixo São Francisco. Ao todo, foram solicitados mais de R$ 38 milhões em emendas para diversas áreas, entre elas, Saúde (R$ 10 milhões), infraestrutura (R$ 12,1 milhões) e agricultura e pesca (R$ 7 milhões). E os moradores da região reconhece o empenho de Eduardo Amorim em prol dos municípios e acreditam que, estando governador, ele vai fazer muito mais para desenvolver cada região.

Seu Severino, morador de Japoatã, fez até um repente para demostrar seu apoio ao candidato que está preparado para mudar Sergipe. “Vou falar com atenção, escute e olhe para mim. Vou falar mesmo a verdade para você e para mim. O nosso governador é Eduardo Amorim”, disse Seu Severino sem perder o ritmo. “Voto em Eduardo porque quero a mudança que Sergipe precisa”, pontuou Dona Jô, de Pacatuba.

Já em Brejo Grande, Eduardo conheceu Dona Celina Alves, de 93 anos. Mesmo a legislação lhe dando direito ao voto facultativo, Dona Celina declarou que no dia 7 de outubro vai à urna votar. “Com tantos anos de experiência, acredito que a única solução para Sergipe é Eduardo Amorim governador. Por isso vou votar nele. Peço que ele não se esqueça de mim e nem do povo do Baixo São Francisco”, enfatizou Dona Celina.

Presenças

A carreata da vitória contou com a participação do candidato a senador, André Moura; do candidato a deputado federal, Antônio dos Santos; do candidato a deputado estadual, Vanderbal Marinho; dos prefeitos Alexandre Martins (Pacatuba), Cristiano Beltrão (Ilha das Flores), Dr. Luizinho (Neópolis) e Júnior Barrozo (Santana do São Francisco); vereadores e lideranças da região.

ASSESSORIA DO PSDB SERGIPE