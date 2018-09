Aos delegados, Belivaldo apresenta propostas para a Segurança Pública

03/09/18 - 14:03:47

Para apresentar e discutir as propostas do Programa de Governo Pra Sergipe Avançar na área da Segurança Pública, o governador do Estado, Belivaldo Chagas, candidato à reeleição, participou nesta segunda-feira (3) do Debate Adepol, uma sabatina realizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe com todos os candidatos a governador.

“Em apenas cinco meses como governador, já convoquei mais de 120 agentes e escrivães da Polícia Civil, já realizamos concursos para soldados e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e estamos com concurso em andamento para Delegado de Polícia Civil. Na área da Segurança Pública, nosso governo tem investido em tecnologia, modernização e valorização de pessoal. Temos avanços, sim, mas entendemos que ainda temos que avançar, e para isso estamos propondo um conjunto de ações que visam melhorar ainda mais a segurança do nosso povo”, destacou Belivaldo.

Para exemplificar a atuação de seu governo na área da Segurança Pública, o governador ressaltou a implantação de câmeras de monitoramento em todas as divisas e fronteiras do Estado com o Sistema Detecta, que promove a integração de bancos de dados de diferentes instituições, exclusivo para ações operacionais, preventivas e repressivas das forças de Segurança Pública. “Assim, todo veículo que entrar e sair do Estado será identificado pela Secretaria de Segurança Pública. Em Aracaju, o Detecta já funciona em fase experimental”, salientou.

O governador explicou aos delegados de polícia que a Segurança Pública precisa funcionar de forma integrada e articulada entre os governos federal, estadual e municipais, destacando que cada ente federativo cumpra, de fato, com suas responsabilidades legais, “pois não adianta apenas o governo do Estado faz a sua parte de o sistema, como um todo, não estiver integrado”.

“Já determinei a ampliação do Departamento de Homicídios, com a criação de uma Divisão de Inteligência dentro do DHPP, com nova sede e novos agentes. Com as novos policias que convocamos, já pudemos reforçar não apenas o DHPP, mas também o Departamento de Narcóticos a Divisão de Inteligência (Dipol) e outras unidades especializadas e Delegacias Metropolitanas”, afirmou o governador ao elencar ações de sua gestão à frente do Governo de Sergipe.

Como proposta para a área da Segurança Pública em sua próxima gestão, Belivaldo destacou a interiorização do GETAM e dos departamentos de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), de Narcóticos (DENARC) e de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (DEOTAP), expandindo as para as cidades estratégicas do interior do Estado, tais como: Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Gloria, Itabaiana, Maruim, Lagarto e Estância.

O governador apresentou também a proposta de criação de um sistema de planejamento e gestão, com base em diagnósticos, indicadores monitoramento e avaliação, além da valorização produtiva, sistema este que permitirá ampliará o acompanhamento e controle social das ações de Segurança Pública.

“Só assim será possível verificar se as medidas tomadas estão apresentando os resultados esperados. Continuaremos os ajustes nas iniciativas de cada Área Integrada de Segurança Pública/AISP. Por fim, investir, com a devida prioridade, na adoção do Modelo de Gestão de Segurança com os meios e recursos humanos, materiais, tecnológicos e outros necessários para o efetivo cumprimento da sua missão constitucional”, garante Belivaldo.

Fonte e foto assessoria