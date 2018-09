EM TODOS OS CANTOS DO ESTADO TEM OBRAS DE NOSSO GOVERNO, DIZ BELIVALDO CHAGAS

03/09/18 - 12:42:29

Candidato à reeleição, o governador Belivaldo Chagas percorreu em carreata neste domingo, 3, com a caravana Pra Sergipe Avançar, seis municípios do Território Sul Sergipano. Ao lado da candidata a vice de sua chapa, Eliane Aquino, o candidato governista iniciou sua maratona no conjunto Recanto Verde, em Estância.

“O Residencial Recanto Verde é uma obra importante do governo Dilma Rousseff em parceria com o nosso governo. Aqui investimos mais de R$12 milhões para realizarmos o sonho da casa própria de quase mil famílias, que moram agora com dignidade. Isso é compromisso com o povo, com os que mais precisam. Enquanto isso, nós assistimos a derrubada da presidente Dilma por esses que querem governar o nosso Estado e nunca fizeram nada por nosso povo”, disse Belivaldo.

Acompanhado por diversas lideranças políticas da região, como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, a Caravana Pra Sergipe Avançar seguiu para Santa Luzia do Itanhy, município em que o governador Belivaldo Chagas, mesmo estando há apenas pouco mais de quatro meses no cargo já levou investimentos do governo estadual para a população local, como a pavimentação de ruas e avenidas.

Ao chegar a Indiaroba, o governador e sua caravana foram recepcionados pelo prefeito Adinaldo e vereadores do município. Junto aos indiarobenses, Belivaldo destacou o investimento feito pelo governo estadual nas obras dos sistemas simplificados de abastecimento de água nos povoados Assentamento 5 de Janeiro, Assentamento 27 de Outubro, Sítios Novos e Sapé, além da construção de um moderno Centro Estadual de Educação Profissionalizante cuja edificação, no povoado Colônia Sergipe, está em fase de conclusão.

“Aqui na Colônia Sergipe nosso governo vai formar os jovens da comunidade local em cursos técnicos na área de Recursos Pesqueiros, capacitando os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho. O que antes era apenas um sonho, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Construir uma escola desse porte aqui na Colônia Sergipe é mais uma demonstração do compromisso social do nosso governo”, enfatizou Belivaldo, ao receber o apoio dos moradores locais.

Ao chegar em Umbaúba, assim como nos demais municípios, o governador foi recebido pelos moradores locais com efetiva demonstração de apoio à sua reeleição. Em todo estado, a educação, área prioritária do governo Belivaldo, como a Saúde e a Segurança Pública, recebeu investimentos importantes.

“Por este motivo, nosso governo reformou o Colégio Estadual Benedito Barreto do Nascimento e construiu o Centro Estadual de Educação profissional Ulisses Guimarães, uma escola de grande porte para formar mão de obra qualificada dentro arranjo produtivo da indústria têxtil. Aqui nós já fizemos muito e vamos fazer ainda mais”, garantiu o governador.

A Caravana Pra Sergipe Avançar percorreu também as principais ruas e avenidas dos municípios de Cristinápolis e Tomar do Geru, conversando com as pessoas e delas recebendo demonstrações de que desejam vê-lo continuar governador de Sergipe a partir de janeiro de 2019.

“Como deixar de apoiar esse grupo, que tanto tem feito pelos sergipanos desde o nosso saudoso Marcelo Déda, ao lado de Lula, de Dilma. Os outros estão na contramão disso tudo, do nosso desenvolvimento, por isso estou com Belivaldo e Eliane e mais uma vez com meu querido Lula”, disse, emocionado, seu Givaldo, morador de Tomar do Geru para quem a candidatura governista “representa o melhor para Sergipe e para os sergipanos”.

A carreata da Caravana Pra Sergipe Avançar na região Sul foi encerrada com um pequeno comício que reuniu centenas de pessoas que foram declarar apoio à reeleição do governador Belivaldo.

Fonte e foto assessoria