CAPITÃO SAMUEL DECLARA APOIO A JAIR BOLSONARO EM SERGIPE

03/09/18 - 08:39:46

Mesmo sendo do PSC, o deputado estadual capitão Samuel, candidato à reeleição, decidiu apoiar a candidatura do também capitão da reserva do exército, Jair Bolsonaro para a presidência da república.

O apoio de Samuel a Bolsonaro foi divulgado pelo próprio deputado através das redes sociais, o parlamentar explica que “a nossa decisão se deu a partir do momento em que conversamos com nossos aliados”, disse Samuel.

Segundo Samuel, “assim como nós, Bolsonaro defende a valorização dos profissionais da segurança pública. Além disso, nós precisamos que o País passe a ser mais sério, de forma que precisa de ordem. O Brasil precisa ser conduzido de forma séria”, afirmou o parlamentar.

Samuel que sempre defendeu a criação de Colégio Militar Público em Sergipe explica que o presidenciável Bolsonaro “também defende a criação desses colégios. Por esses motivos é que optamos pelo seu nome”, informou Samuel.