Cem por cento das crianças são imunizadas em Rosário do Catete

03/09/18 - 15:29:04

Rosário do Catete conseguiu vacinar 100% da população infantil contra a Poliomielite e o Sarampo, na faixa etária de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade, recomendada pelo Ministério da Saúde(MS). A meta estabelecida para o município era imunizar 691 crianças, o equivalente a 95% do total de 728. Até a sexta-feira, 31 de agosto, o último dia da mobilização, todos foram vacinados.

Para imunizar toda a quantidade de crianças estabelecida pelo MS, além da vacinação de rotina nas unidades básicas, a Secretaria Municipal da Saúde realizou ações na Creche Flor da Inocência e no Pré-Escolar Amélia Correia. Em Rosário, a campanha foi iniciada no dia 9 de agosto com a aplicação de 70 doses no Povoado Siririzinho.

A Secretária da Saúde, Marilene Dória, atribuiu o sucesso da campanha ao empenho de todos que fazem a Administração e a participação da população que atendeu ao chamamento e levou os filhos para serem imunizados. “Estamos muito felizes em poder dizer que nossas crianças estão vacinadas contra essas duas terríveis doenças que tinham sido erradicadas, mas que infelizmente estão voltando”.

Da assessoria