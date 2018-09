Coronel Rocha conversa com Bombeiros militares sobre a importância da renovação política

03/09/18 - 13:01:25

O candidato a deputado federal, coronel Rocha, realizou nesta segunda, 03, um bate papo com militares do Corpo de Bombeiros. Na ocasião foram discutidos os rumos da segurança pública nacional e a importância da renovação política.

Durante a conversa com os militares, o coronel Rocha apresentou os projetos que, se eleito, tramitarão na Câmara dos Deputados no próximo ano. Projetos esses que poderão modificar os rumos das carreiras dos profissionais de segurança, além do debate sobre investimentos nesta pasta, mais especificamente no tocante à atuação dos Corpos de Bombeiros no país.

Presença – Junto ao coronel Rocha no bate papo estava o suplente do candidato ao Senado, delegado Alessandro, major Ildomário. Os dois candidatos estão dando início, nesta segunda, a uma caravana pelos 75 municípios do estado de Sergipe.

Para o coronel Rocha, essa caravana é de grande importância, pois a população precisa de proximidade com os candidatos. “Quero estar próximo aos meus eleitores, conversar e explicar as minhas propostas e ideias pessoalmente. Além de tudo, preciso ouvir os seus anseios, principalmente sobre a segurança pública que é o meu foco”, afirma.

Nesta caravana, a população saberá por que o candidato recusou o Fundo Partidário, que teria direito, para a sua campanha. “Estou realizando a minha campanha com o apoio de amigos e eleitores, e eles têm que saber o motivo. Por isso, quero ir pessoalmente de cidade em cidade falar com os seus moradores”.

As doações para a campanha do candidato Coronel Rocha estão sendo colhidas através do site Voto Legal, https://votolegal.com.br/em/coronelrocha/, onde a população poderá doar qualquer quantia que desejar e assim, ajudar a financiar sua campanha eleitoral.

Por Carolina Matias

Foto assessoria