DELEGADO PAULO MÁRCIO DIZ QUE JORNALISTA É DESMENTIDO

03/09/18 - 09:48:11

O delegado de polícia Paulo Márcio voltou a usar um grupo de WhatsApp “Café com Política” para informar que “André Barros também responderá por mais esse ataque à minha honra”.

A informação do delegado foi passada após a entrevista que foi realizada na manhã desta segunda-feira (03) na sede da Secretaria de Segurança Pública, quando a Delegada Geral concedeu entrevista para informar sobre o andamento das investigações de um suposto estupro contra uma mulher e que teria sido praticado pelo radialista George Magalhães.

Segundo a noto do delegado, “o jornalista André Barros tentou tumultuar e monopolizar a entrevista coletiva na manhã de hoje, no DAGV, insistindo nas infundadas acusações contra mim. Mas foi desmoralizado de imediato pela Delegada-Geral Katarina Feitoza, que afirmou categoricamente não ter existido qualquer anormalidade no registro do Boletim de Ocorrência na Deplan Sul nem qualquer tentativa de ocultação ou acobertamento por parte da Polícia Civil”.

Paulo Márcio disse ainda que “a delegada Renata Aboim explicou que o Boletim de Ocorrência não foi localizado na primeira pesquisa porque o nome da vítima havia sido informado incorretatamente. Desmascarado, o âncora da 103 FM lançou mão de outra inverdade contra mim, dizendo que eu citei o nome da vítima na entrevista concedida ao repórter Marcos Couto, da TV Atalaia, no dia 30 de agosto”.

Ao final, o delegado informa que “André Barros também responderá por mais esse ataque à minha honra”.