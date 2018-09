DEPUTADA LAMENTA A MORTE DE PM E APELA MAIS SEGURANÇA

03/09/18 - 15:18:30

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) lamentou hoje (3), a morte do policial militar Marcos Antônio Borges de Campos, assassinado barbaramente, na presença de familiares, na noite do último sábado, quando comemorava uma recém promoção na Corporação Militar, numa chácara no povoadoMatapuã, Zona de Expansão de Aracaju. “Estamos reféns do medo e da ação de marginais que não respeitam nem as instituições”, salientou Maria.

Ao reagir ao assalto, o policial chegou a atingir um dos três assaltantes, mas acabou sendo alvejado com um tiro no tórax, não resistindo e vindo óbito. “É o que tenho dito sempre: falta uma política eficiente de segurança pública. Há homens preparados tecnicamente, dispostos a oferecer o melhor serviço à população, mas lhes faltam condições de trabalho. Os bandidos sabem dessa fragilidade e agem sem o menor constrangimento”, afirmou a deputada, ressaltando que num Estado onde bandidos ousam matar policiais, a sociedade não tem como se sentir segura”.

Maria citou os números do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), segundo os quais Sergipe está entre os Estados com maior taxa de homicídios. “São 64,7 para cada grupo de 100 mil habitantes. São Paulo, o Estado mais populoso do Brasil, registrou uma taxa de 10,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. É uma disparidade e isso demonstra como a segurança pública em Sergipe vem sendo negligenciada por este Governo”, reclamou a deputada.

Para a parlamentar, a insegurança é sentida em todos os cantos do Estado. “Não há o menor respeito às instituições. Escolas são invadidas, professores, alunos e colaboradores vitimados; policiais desrespeitados, sendo agredidos, assaltados por marginais que agem livremente porque sabem que contam com a ineficiência do poder público estadual. É preciso sair do discurso e ir para a prática, pois ossergipanos já não aguentam tanto descaso”, falou Maria Mendonça, ao apelar à sensibilidade do governador Belivaldo Chagas por providências urgentes.

Da assessoria