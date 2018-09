DEPUTADO QUER CRIAR PROGRAMA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM SERGIPE

Com o objetivo de criar um programa de prevenção contra o alto índice de violência e a redução de homicídios no Estado, foi apresentada a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a indicação nº 198 do deputado estadual Robson Viana (PSD), que solicita ao Governo a criação de um Programa de Prevenção contra a Violência denominado Selo pela Vida.

De acordo com o documento apresentado, o jornal Folha de São Paulo mostrou que a taxa de homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos é dobro da média nacional e mais de seis vezes a taxa global de homicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde.

O autor da indicação, deputado Robson Viana (PSD), explicou que a questão precisa ser de interesse de toda a sociedade. “Devemos caminhar de mãos dadas selando um trato pela vida”, colocou.

Como exemplo, o parlamentar citou a integralização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, dos municípios e do Estado como forma de fazer um estudo social em face de ações e resultados.

“Precisamos ficar atentos aos nossos jovens sergipanos e oferecer condições para que o crime não seja o meio de vida. A luta tem que ser em favor da redução da violência e na apresentação de melhores índices de acesso a juventude em face do esporte, educação e profissionalização no mercado de trabalho no próprio bairro ou município”.

