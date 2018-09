ECOPONTO É INVADIDO E DEPREDADO POR VÂNDALOS EM ARACAJU

03/09/18 - 10:49:15

Vândalos invadiram a Estação de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos – Ecoponto, localizada no Bairro Industrial, na madrugada desta segunda-feira, 3. Foram levadas portas e destruídos canteiros e placas de educação ambiental.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) responsável pela administração do Ecoponto, lamentou a situação e informou que as imagens registradas pelas câmaras de segurança, instaladas no local, estão sendo encaminhadas para a Guarda Municipal e Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), objetivando a identificação dos responsáveis ou responsável. Por entender a importância da estação, por ser ela mais um aparato para o fim do descarte irregular na capital, a Emsurb ressalta a importância da sua preservação.

Inaugurado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo presidente da empresa Luiz Roberto Dantas, em 22 de agosto, o Ecoponto do Bairro Industrial, o primeiro do estado de Sergipe, tornou-se importante alternativa para atender a população local e de áreas adjacentes no que diz respeito ao descarte regular de resíduos da construção civil e de volumosos.

Foto assessoria