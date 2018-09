Edvaldo: retomada do desfile cívico foi uma declaração de amor a Aracaju

A retomada do desfile cívico da rede municipal de Ensino de Aracaju foi uma viagem pela história da capital sergipana e uma celebração da tradição e das riquezas naturais, culturais e humanas da cidade. A realização do evento, na manhã deste domingo, 2, atraiu milhares de pessoas, que ocuparam as calçadas da rua Bahia, no bairro Siqueira Campos, para acompanhar o desfile das crianças e adolescentes que estudam nas escolas públicas do município. Para o prefeito Edvaldo Nogueira, o evento serviu para “reforçar a importância da Independência do Brasil” e “disseminar o amor por Aracaju”.

Ao lado da primeira-dama Danusa Silva, dos secretários municipais e de autoridades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Polícia Militar de Sergipe, o prefeito acompanhou todo o desfile, desde o momento inicial do hasteamento das bandeiras até a passagem da última das 22 escolas que abrilhantaram o cortejo. Realizado desde 1986, o desfile deste ano reuniu mais de 2.500 alunos de 20 escolas municipais e duas unidades de ensino privadas, além de soldados das instituições militares, da Guarda Municipal, da Superintendência de Transporte e Trânsito, da Federação dos Bandeirantes e dos Desbravadores e Aventureiros.

“Este desfile representa o resgate das nossas tradições e tem o objetivo de fazer com os nossos jovens participem ativamente deste momento de celebração de um fato tão importante da vida brasileira, que foi a Independência do nosso país, quando o Brasil se tornou Brasil, quando começou a construir um projeto de Nação. Além disso, aproveitamos para trazer para o desfile a história de Aracaju, como a cidade surgiu e se desenvolveu e quem foram as pessoas que colaboraram, que apostaram na nossa cidade. Também abordamos o que a cidade espera para o futuro”, explicou o prefeito.

Ao escolher o tema “Aracaju: minha cidade faz a história”, afirmou Edvaldo, a atual administração estabeleceu como meta despertar no cidadão o sentimento de valorização da cidade, de pertencimento. “Queremos estimular nas crianças, nos adolescentes e nos jovens o sentimento de amor e felicidade por viver aqui. Nós que estamos construindo o presente, e iremos construir o futuro, sem deixar de valorizar os que fizeram a cidade no passado. É preciso valorizar o que é nosso, o que é feito por nossa gente”, destacou.

Gestora responsável pela realização do evento, a secretária municipal da Educação, Cecília Leite, comentou que o desfile foi resultado de um planejamento de um ano. “Como a proposta da gestão municipal é tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa, o foco do desfile foi na cidade e nos que nela vivem. Fizemos um desfile saudando Aracaju e retomando o seu histórico, além de projetar a cidade que queremos no futuro”, pontuou.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale, parabenizou o prefeito Edvaldo Nogueira e a secretária Cecília Leite pela retomada da festa. “É um grande momento para a administração, pois resgata a cultura, a tradição e a história de Aracaju”, disse. Além dele, também acompanharam o evento o vereador Dr. Gonzaga; o major Geovanio Lima, do Comando da Polícia Militar; o tenente coronel José Carneiro, do 28º Batalhão de Caçadores; o capitão de Fragata, Alessandro Black; o capitão Alexandre Couto Bernardo, do Destacamento do Controle do Espaço Aéreo, entre outros.

Durante o evento, grupamentos da Guarda Municipal de Aracaju, da SMTT, da Polícia e do Corpo Militar de Bombeiros de Sergipe atuaram na segurança. O ônibus de videomonitoramento da Guarda também deu suporte ao trabalho no local.

