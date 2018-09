Fogo simbólico marca abertura da Semana da Pátria em Sergipe

03/09/18 - 10:41:24

Por Ítalo Marcos

As comemorações da Semana da Pátria 2018 tiveram início no último sábado, 1º, com uma vasta programação solene realizada na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Educação, professor Josué Modesto, além de militares, estudantes, educadores e convidados. Com o tema “Lugar de Criança e Adolescente é na Escola”, a abertura foi marcada pelo acendimento do fogo simbólico da Pátria e hasteamentos das bandeiras.

O secretário de Estado da Educação, professor Josué Modesto, destacou que esse é um momento de discussões acerca do civismo, e falou sobre o tema da Semana da Pátria. “Esse ano a temática é ‘Lugar de criança e adolescente é na escola’, e essa meta tem caráter permanente. É obrigação constitucional termos todas as crianças da educação infantil à conclusão do ensino médio na escola. É um árduo desafio e temos certeza que a sociedade percebe a extrema importância da percepção dessa meta”, disse.

Ele falou também sobre o que os estudantes podem aprender com essa comemoração. “É na escola onde se pode entender o patriotismo, as regras da convivência em sociedade, a dominar os instrumentos para ser um cidadão ativo”, afirmou.

Após a execução do Hino Nacional, feita pela Banda de Música do Exército Brasileiro, e hasteamento das bandeiras do Brasil, Sergipe, Aracaju e Mercosul, a diretora da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), Eliane Passos, fez a leitura do Decreto nº 40.056, de 4 de junho de 2018, que institui a Comissão Estadual Coordenadora da Semana da Pátria 2018 no Estado de Sergipe.

Fogo Simbólico

Um dos momentos mais aguardados foi a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, que foi conduzido pelo professor de Educação Física da rede estadual de ensino, Antônio Ferreira de Melo Júnior, que percorreu todo o quarteirão da Praça Fausto Cardoso, chegando até a Ponte do Imperador, onde o archote foi entregue a uma estudante.

A aluna Ketelly Hortência Andrade, do Colégio Estadual João Costa, iniciou a Corrida do Fogo Simbólico, revezando o archote com outros estudantes das redes estadual e municipal de ensino que participaram das Paralimpíadas Escolares e dos Jogos da Primavera. A última foi aluna cadeirante Anny Beatriz, do Colégio Estadual 24 de Outubro, que subiu a rampa do palco e entregou o archote ao secretário de Estado da Educação, que fez o acendimento da pira.

“Essa já é a segunda vez que participo da abertura da Semana da Pátria. Para mim é gratificante, é muita emoção, a gente dá mais valor ao sentimento de patriotismo”, disse Anny Beatriz.

A aluna Maria Isabel Chaves de Carvalho estuda no 3º ano no Centro de Excelência Atheneu Sergipense. Ela foi assistir a solenidade e afirmou que é um momento importante, principalmente para os jovens. “Nós temos que defender a nossa nação. Estamos em ano eleitoral, e é a nossa voz que precisa ser ouvida. Esse sentimento de patriotismo é o que nos leva a lutar pela política e pelo país”, declarou.

Quem também esteva no evento foi a aluna Késia Cristina Pereira Alves, do Colégio Estadual Nelson Mandela. “Esse é um momento significativo, que demonstra o nosso amor ao país. Queremos sempre trabalhar para ter uma educação de qualidade”, afirmou.

Presenças

Estiveram presentes à solenidade os diretores das Diretorias Regionais de Educação, assessores da Secretaria de Estado da Educação, além de representações dos pelotões das Forças Armadas (Capitania dos Portos, 28º Batalhão de Caçadores, Corpo de Bombeiros Polícia Militar), autoridades civis, militares, unidades de ensino das redes estadual, municipal e particular, organizações comunitárias e outros convidados.

Foto Eugenio Nascimento