FUNDAT TEM VAGA DE EMPREGO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

03/09/18 - 13:51:02

A Agência do Trabalhador, setor da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), responsável pelo encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho, está com oportunidade de emprego destinada à pessoa com deficiência (PCD). Desta vez, a vaga é para bibliotecário, e para participar do processo seletivo, é necessário ter o ensino superior completo em Biblioteconomia, registro no conselho de biblioteconomia e disponibilidade para trabalhar na cidade de Itabaiana.

Os interessados em concorrer à vaga devem comparecer à sede da Fundat ou ao Espaço Fundat do shopping Riomar, até a próxima quinta-feira, 6 de setembro de 2018. A sede da Fundat está localizada na rua Pacatuba, 104, centro, funcionando de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, e o Espaço Fundat do Riomar fica situado na avenida Delmiro Gouvêia, 400, bairro Coroa do Meio, e funciona das 10h às 18h.