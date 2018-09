Henri Clay realiza carreata e recebe apoio dos sergipanos

Ele também participou, neste domingo, do tradicional desfile cívico da Rua de Bahia

O presidente licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE) e candidato ao senado, Henri Clay Andrade (PPL), realizou uma grande carreata em Aracaju, neste domingo (02/09). Uma imensa quantidade de carros, dirigidos por amigos, apoiadores e simpatizantes, que aderiram espontaneamente ao ideal de mudança, acompanharam o trajeto.

Ele ainda manteve agenda intensa de campanha no fim de semana, na capital e no Interior do Estado.

Antes de seguir em carreata, Henri Clay fez questão de prestigiar o tradicional desfile cívico da Rua de Bahia, no bairro Siqueira Campos. Por lá, ele sentiu como o aracajuano tem abraçado a sua candidatura e acreditado em uma mudança no atual cenário político.

Em seguida ele comandou a sua primeira carreata individual, que contou com a participação de apoiadores da sua campanha e amigos advogados que abraçaram a causa defendida por ele.

“Eu estou encantado com a quantidade dessa adesão tão livre num dia de domingo, que é um dia que, teoricamente, as pessoas estariam em casa. E estão fazendo questão de estar aqui para dar apoio a Henri Clay, nosso senador”, disse o advogado Mário Brito, que acompanhou todo o trajeto.

Ao lado da esposa, Rosa Brito, do deputado Luciano Pimentel (PSB), do vereador Elber Batalha (PSB) e da candidata ao parlamento estadual, Niully Campos (PSB), Henri Clay distribuiu abraços, acenos e apertos de mãos, que marcam o início de uma trajetória de mudança no Senado Federal.

JUSTIÇA SOCIAL

“Quero ser o seu senador, o senador da Justiça Social, para ir para cima do sistema e revogar todas as maldades de Michel Temer, as maldades que ele tem feito com o povo brasileiro. Mas, para isso é preciso ser um senador de coragem, um senador independente. É sangue novo e com coragem para combater esse sistema corrupto e quer acabar com os direitos dos trabalhadores”, reafirmou Henri Clay durante o discurso.

MAIS CARREATA

No sábado, ele participou de uma grande carreata dos candidatos da coligação encabeçada por Valadares Filho como candidato ao governo. A comitiva esteve nos municípios de Estância, Santa Luzia, Indiaroba, Umbaúba e Cristinápolis.

