JORNALISTA QUESTIONA A SSP: “AFINAL QUEM ESTÁ MENTINDO?”

03/09/18 - 10:07:47

O jornalista André Barros também usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (03) para dar a sua versão sobre a entrevista concedida pela SSP sobre o caso envolvendo o radialista George Magalhães.

No grupo de WhatsApp “Amigos da Região Sul”, André Barros afirma que “aumentam as suspeitas em torno da forma de agir do delegado Paulo Marcio no caso da acusação de estupro que recai sobre o radialista George Magalhães”.

Segundo André Barros, “a superintendente da Policia Civil negou hoje tê-lo autorizado a liberar o nome da vitima ou sequer a dar entrevista ao vivo para a TV ATALAIA… O delegado, por sua vez, informou em nota publica que teria sido autorizado pela cúpula da SSP. Afinal, quem está mentindo?”, disse o jornalista.

O jornalista André Barros conclui fazendo uma indagação: “até que ponto podemos acreditar nesse cidadão, que, pelo visto, tenta conturbar o caso?”, questiona.