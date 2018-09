Jovem de 16 anos acusado participar da morte do SGT Borges se entrega

03/09/18 - 18:16:19

No final da tarde desta segunda-feira (03) um menor de 16 anos que teria participado da morte sargento da Polícia Militar de Sergipe (PM/ SE), Antônio Marcos Borges, 45 anos, se entregou, acompanhado de sua mãe e um advogado na sede do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE).

O sargento Borges foi baleado ao reagir a um assalto ocorrido no último sábado, 01 de setembro, no Loteamento Matapoã, Povoado Mosqueiro, em Aracaju.

Além do sargento Borges, o elemento identificado como Gedson dos Santos, 26 anos, acusado de invadir a chácara com o menor, também morreu na troca de tiros com o militar.

Com informações do portal Imprensa 1