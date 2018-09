Lideranças de Propriá reiteram apoio a Laércio Oliveira

03/09/18 - 09:09:54

O Candidato a Deputado Federal, Laércio Oliveira, do partido Progressistas (P), foi recepcionado na manhã deste domingo, 02 de setembro, por varias lideranças da cidade de Propriá. O encontro aconteceu na União Beneficente.

Lideranças da política local, a exemplo do ex-vereador Marcos da Feira, ex-vereadora Lucia de Vado, Normando da Saúde, Jacira e seu esposo Caçapava, o Prefeito Iokanaan Santana e sua esposa, Helena Santana, reiteraram o apoio a Laércio Oliveira.

O Prefeito Iokanaan Santana foi o primeiro que fez uso da palavra. Ele lembrou que o Município de Propriá precisa ser grato pela atenção e amizade de Laércio Oliveira que, além das emendas que destinou para Propriá, em sua administração, não se furtou em atender ao seu pedido trazendo o Senac para cidade e ofertar vários cursos aos jovens na esperança de que esses possam ter uma melhor qualificação para o campo de trabalho. Em resposta, Laércio disse está licenciado da Fecomércio/Sesc/Senac por conta do legislação eleitoral e disse que a emoção de Iokanaan Santana, em ver seu povo ter qualificação para buscar emprego e renda, foi o que lhe motivou na realização do pedido. Helena Santana, a Primeira-dama de Propriá, falou da importância da união de todos para trabalhar no esforço de somar na vitória de Laércio Oliveira para o bem de Propriá e Sergipe. Nos depoimentos do Prefeito, vários secretários do município também deixaram sua mensagem de esperança, otimismo e positividade para eleger o candidato.

Laércio Oliveira tem um forte histórico de atenção por Propriá. Visivelmente emocionado, porém, com grande tranquilidade e equilíbrio, ele discursou um pouco dando ênfase ao seu histórico de vida pública; lembrou-se de amigos, encontros e diálogos na longa estrada da sua trajetória política em Sergipe e sempre se reportando àqueles que o ajudaram em Propriá, especialmente. Como gratidão ao povo que o ajudou desde 2006 em sua primeira eleição, ele reconheceu recursos, por uma de suas primeiras emendas, no valor de R$ 500 mil reais para calçamento do Bairro Matadouro. Há outras, muitas outras, relatou Jacira que o acompanha há várias eleições.

Em vários depoimentos foi observadas falas em relação para a postura, educação, ética, o trabalho de Laércio enquanto parlamentar e sobre o homem que é amigo dos amigos. Houve pedidos de atenção. Além disso, a lembrança de que, enquanto Deputado Federal, ele é um dos mais presentes na Câmara Federal; atuação junto aos trabalhos; Ficha Limpa e, por sua atuação, foi eleito como um dos parlamentares mais atuantes do País. Isso lhe rendeu uma matéria de capa na conceituada Revista Veja e vários outdoors estampados em tantos pontos do Estado de Sergipe. Isso lhe rendeu uma matéria de capa na conceituada Revista Veja e vários outdoors estampados em tantos pontos do Estado de Sergipe.

A reafirmação de que Laércio Oliveira é merecedor de ser reeleito enquanto Deputado Federal pelo Estado de Sergipe ficou claro na recepção, depoimentos, abraços, fotografias, vídeos e votos de apoio de vitória pelo ex-vereador Marcos da Feira, ex-vereador Costinha, ex-vereador Edson enfermeiro, Luciano da saúde, João Paulo, Harry, ex-vereadora Lúcia de Vado, ex-vereador Vado, Rivaldo, ex-vereador Genival, Kátia do bairro Brasília, Primeira-dama de Propriá, Professora Helena Santana, Secretária Municipal de Assistência Social, Elizabete Nunes, Secretário Municipal de Administração, Noyberts Lucas Dantas, o Secretário Municipal de Saúde, representado por Lennon da Saúde, Secretário Municipal de Agricultura, Luciano Sales Gomes, Secretário Municipal de indústria, Comércio e Turismo, José Manuel Nunes Freire, Coordenador de Comunicação Social, Adeval Marques, Cláudio Ferreira, Superintendente da SMTT, Mateus Poderoso, Jaqueline da Saúde, Ediane da Saúde, Caçapava e sua esposa, Jaciara.

Foto assessoria

Por Adeval Marques