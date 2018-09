Lojistas são convidados a debater o eSocial na CDL nesta terça-feira

03/09/18 - 10:33:03

A Receita Federal em Sergipe está convidando lojistas e empresários de uma forma geral para um encontro a ser realizado na manhã desta terça-feira, 04, para a discussão e vigência do eSocial, que afeta diretamente a vida empresarial, contábil e de pessoas físicas e jurídicas do Brasil.

Com entrada franca, o encontro organizado pelo Ministério do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal e Caixa Econômica, contará com o apoio de entidades empresariais e organização da CDL/Aracaju e FCDL/Sergipe.

As palestras sobre a discussão do tema ocorrerão das 10 às 12h, no auditório da CDL, rua Santa Luzia, devendo os interessados fazer inscrição via email (monica@cdlaju.com.br ou tatiana@cdlaju.com.br), sendo que abordarão os assuntos Flávio Azevedo (auditor fiscal do trabalho); Kátia Dematté (assistente sênior da repres. FGTS); Nilson Lima( auditor da Receita Federal) e Elísio Menezes(gerente Executivo do INSS em Aracaju).

Da assessoria