Médicos trocam experiências sobre tratamento do Câncer Esôfago-Gástrico

03/09/18 - 13:39:44

Na noite da última sexta-feira, 31, os médicos da Clínica Onco Hematos puderam trocar experiências por meio de uma palestra sobre a atualização no Tratamento do Câncer Esôfago-Gástrico: Terapias alvos e imunoterapia”. A palestra foi ministrada pelo oncologista clínico Ramon Andrade de Melo, professor de oncologia clínica do curso de Medicina da Universidade do Algarve e professor honorário de medicina da Universidade do Porto, ambas em Portugal. De acordo com o oncologista Ramon Andrade, o convite para realizar essa palestra é essencial para a troca de experiência entre oncologistas que atuam em lugares diferentes. “Essas discussões entre médicos são de extrema importância para debater sobre o que há de novo e trocar experiência para entender as perspectivas futuras, tanto do ponto de vista do médico como também de outros profissionais envolvidos no tratamento do câncer’, enfatizou.

O tema discutido entre os médicos, foi o assunto abordado pelo palestrante no Congresso Americano de Oncologia Clínica que, este ano, aconteceu em Chicago, nos EUA. “Trouxemos um pouco do que foi discutido no congresso para fazer algumas atualizações sobre o assunto. Também tratamos de temas relacionados ao tratamento sistêmico do câncer esôfago-gástrico, no que diz respeito as terapias alvos que atuam nas principais vias de sinalização desse tipo de patologia. Também tivemos o objetivo de focar na imunoretapia, que é uma opção de terapia para esses pacientes”, explicou Dr. Ramon Andrade.

Para o cirurgião oncológico e sócio da Onco Hematos, Roberto Gurgel, o evento foi realizado com o objetivo de fazer um jantar para tornar a noite agradável e trazendo atualizações sobre essa patologia que é muito frequente, que é o câncer de estômago. “Além de ser um tema interessante para todos nós, também foi um momento especial porque é sempre bom trocar experiências com pessoas que estão na vanguarda de tratamento de câncer, não só no Brasil, como no mundo, que é o caso de Dr. Ramon. Estamos vendo dados extremamente atualizados e percebemos que, comparando com a nossa prática de trabalho, estamos no caminho certo. E ainda aproveitamos para tirar várias dúvidas, isso tudo torna uma noite bastante agradável”, finalizou.

Fonte e foto assessoria