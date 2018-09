Moradores de Porto da Folha elogiam obras de pavimentação asfáltica na cidade

03/09/18 - 09:26:12

Porto da Folha é um dos quase 60 municípios sergipanos que estão recebendo obras de pavimentação por meio do governo do Estado. Neste município do Alto Sertão, treze ruas da sede da cidade serão pavimentadas com asfalto. Um investimento no valor de R$ 799.373,80 e com extensão de 3,00 km.

O senhor Antônio Gonçalves Lima, morador da rua Vereador Manoel Joaquim Lima, ficou feliz com o trabalho das máquinas em frente à sua propriedade. “Está bom demais. Tem uns 50 anos que moro aqui. Não sabia que iam pavimentar, mas está joia. Valoriza mais o terreno e vamos ter menos poeira. É uma maravilha”, disse o aposentado de 79 anos.

Para Sandra Regina Silva, a obra do governo do Estado facilita o deslocamento dos pedestres e dos veículos. “Está sendo bom para gente, é uma ótima ajuda, é melhor para a circulação dos transportes e das crianças também. Ainda ajuda a reduzir a poeira, principalmente na época da vaquejada que é uma poeira que ninguém aguenta, mas com a pavimentação vai amenizar isso. É uma obra muito boa”, afirmou a moradora da rua Maurício Gonçalves Cardoso.

A aposentada Maria José também elogiou a obra. “Está ótimo o trabalho. Todos os moradores estão gostando”, contou a senhora que mora na Rua Antônio Brito.

José Carlos de Campos tem um comércio na esquina da Rua Antônio Brito com a Rua José Teixeira de Souza há 15 anos e avalia como positiva a obra do governo do Estado. “Melhora bastante, melhora o trânsito, valoriza o comércio e a propriedade. O asfalto melhora tudo”, garantiu.

A rua Miguel Gonçalves de Lima foi uma das primeiras a ter o serviço concluído. Segundo a merendeira Joseane Maria, que trafega todos os dias pela via, as melhorias já são perceptíveis. “Facilita muito a vida da gente, a rua estava muito esburacada. Como motorista, digo que está bem melhor. Ficou bem legal”.

As ruas que estão recebendo a pavimentação asfáltica na cidade são: Rua José Teixeira de Souza; Rua Miguel Gonçalves de Lima; Rua Maurício Gonçalves Cardoso; Rua Antônio Brito; Rua Rodrigues Dórea; Parte da Rua José Bernardino Neto; Rua Vereador Manoel Joaquim Lima; Avenida Coelho e Campos; Rua Antônio Brito de Almeida; Rua Francisco da Rocha; Rua Edézio Vieira de Melo; Rua Domingos Gonçalves Lima e entorno da Praça Maria Umbelina de Sá.

Fonte e foto assessoria