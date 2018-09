NAT OFERECE CERCA DE 1500 VAGAS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

03/09/18 - 08:55:44

O Núcleo de Apoio ao Trabalho(NAT) informa que estão abertas inscrições para oficinas de qualificação profissional, que serão realizadas durante o mês de setembro. São cerca de 1500 vagas para os cursos de informática básica e intermediária, gestão financeira, segurança do trabalho, espanhol, francês, proatividade para sustentabilidade nas organizações e empreendedorismo.

As inscrições devem ser realizadas no setor de Qualificação Profissional do NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José. Mais informações pelo telefone (79) 3222-4869.