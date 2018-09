PM PRENDE 5 PESSOAS, APREENDE 3 ARMAS E RECUPERA 2 VEÍCULOS

03/09/18 - 07:27:42

Entre o sábado, 1º, e o domingo, 2, a polícia militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou ações de radiopatrulhamento, na Grande Aracaju, que culminaram na prisão de 5 pessoas, na apreensão de 3 armas de fogo e 16 munições e drogas, bem como na recuperação de 2 veículos com restrição de roubo.

A primeira, das seis ocorrência atendidas, deu-se na madrugada do sábado. 1º, quando uma equipe do BPRp realizava ações de prevenção pelo Bairro Grageru e, num bar localizado na Avenida Pedro Valadares, resolveram efetuar uma abordagem em todas as pessoas no estabelecimento.

No local, jogado próximo a uma mesa, os militares encontraram uma porção grande de cocaína e outra de maconha, que foi assumida por uma dupla identificada como Uanderson Santos de Souza de Oliveira e José Ribamar de Oliveira, onde, em ato contínuo, no automóvel dos suspeitos foi encontrado também um revólver calibre .38 com 04 munições intactas do mesmo calibre.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Plantonista Sul.

A segunda ocorrência, na manhã do sábado, findou na recuperação de uma motocicleta Honda Biz 110I de placa policial QMD-1063, que foi encontrada pelos radiopatrulheiros no Bairro Santos Dumont, na Rua Herildo Brito durante radiopatrulhamento pela localidade.

A terceira ocorrência, culminou na prisão de Gabriel Félix Silva, conduzido à Deplan Norte, que transitava pela Avenida Hildete Santos Freitas, no bairro Lamarão, com uma sacola entre cada uma de suas axilas.

A situação chamou a atenção dos militares que, imediatamente, procederam com uma abordagem policial que encontrou com o suspeito 01 trouxa de maconha e outras 15 trouxinhas de crack, a quantia de R$ 50,00 e um celular em cada uma das axilas.

Na quarta ocorrência foi registrada a recuperação de um veículo Ford Fiesta de placa IAL-7639, que após consultas via CIOSP, constatou-se que possuía restrição de roubo e foi localizado no bairro Santos Dumont, na Rua 21 de Abril e levado à Deplan Norte, onde o proprietário do veículo foi contatado e pôde reaver seu bem.

A 5ª e a 6ª ocorrências deram-se domingo, uma durante tarde, quando policiais do BPRp avistaram, no bairro Getmana, na rua Santa Izabel, David Felipe dos Santos em atitude suspeita, correndo ao notar a aproximação da equipe policial, que em ato contínuo o acompanhou e encontrou em sua cintura um revólver calibre .38 com 6 munições e o seu voz de prisão, conduzindo-o com o armamento apreendido à Deplan Norte.

No final da noite do domingo, foi apreendido ainda uma outra arma de fogo com um indivíduo identificado como Gabriel, de vulgo Biel.

Os radiopatrulheiros foram informados por meio de uma ligação que em um táxi que se deslocava entre a rua Acre e a Avenida Mariano Salmeron, um homem estaria portando uma arma de fogo e, de imediato, deslocaram-se até o local, onde deram voz de parada ao taxista e acabaram encontrando com Gabriel um revólver calibre .38 com 6 munições, sendo uma deflagrada.

O caso foi encaminhado à Deplan Sul onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração soldado Oliveira Filho