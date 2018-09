Por enquanto, Belivaldo vai vencendo a oposição por 5 a 1 no TRE/SE

03/09/18 - 17:11:31

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), iniciou na tarde desta segunda-feira (03) o julgamento do pedido de impugnação do registro de candidatura do candidato a governador Belivaldo Chagas (PSD), feito pela coligação do candidato a governador Valadares Filho “Um Novo Governo para Nossa Gente” (PSB,PDT, PPL, PTB, Pros e PRP).

O pedido de impugnação feito pela oposição foi pelo fato de Belivaldo Chagas, quando secretario de estado da educação, ter efetuado a contratação de professores sem concurso, segundo a denúncia.

O juiz eleitoral José Dantas, relator do processo, pediu deferimento do registro de candidatura, e foi acompanhado pelo desembargador Diógenes Barreto e pelas juízas Áurea Corumba de Santana, Dauquíria de Melo Ferreira e Denize Maria de Barros Figueiredo.

O juiz Marcos Antônio Garapa de Carvalho divergiu e logo em seguida, o desembargador presidente do TRE, Ricardo Múcio, pediu vistas do processo e a sessão foi suspensa.

As informações são de que a votação deve finalizar na sessão do Pleno que deve acontecer nesta terça-feira (04), porém até o momento a vitória é de Belivaldo Chagas. Mesmo que Ricardo Múcio vote pela cassação do registro, ainda assim a vitória é do candidato, a não ser que os juízes resolvam mudar o voto e seguir o relator.