Sábado de Formação Sindical da CUT em Lagarto reúne 40 lideranças

por: Iracema Corso

Com a produção de cordel e paródia, 40 lideranças sindicais e trabalhadores concluíram o 2º módulo de formação sindical da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), no dia 1º de setembro. O sábado inteiro de formação sindical aconteceu no Largo Educador Paulo Freire, município de Lagarto, no auditório da Subsede Centro Sul do SINTESE.