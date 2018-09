TRE/SE É O ÚNICO A RECEBER DO CNJ CLASSIFICAÇÃO DE EXCELÊNCIA NO iGOV

03/09/18 - 16:38:39

O Conselho avaliou os Tribunais do país levando em conta sete dimensões, agrupadas nos temas de Infraestrutura de TIC

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe foi classificado pelo CNJ em primeiro lugar entre todos os Tribunais Eleitorais no que se refere à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGov), no ano de 2018.

O Conselho avaliou os Tribunais do país levando em conta sete dimensões, agrupadas nos temas de Infraestrutura de TIC: Políticas Planejamento; Estruturas, Macroprocessos e Processos; Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas; Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão; Sistemas, Integração e Nivelamento; Serviços de Infraestrutura e Detalhamento (relacionado aos dados e resultados necessários ao melhor entendimento da realidade nacional do Poder Judiciário).

O levantamento de dados é realizado através de questionário específico que aborda de forma analítica todos os assuntos sob avaliação e dá uma visão precisa do nível de maturidade da governança de TIC de todos os Tribunais do Brasil e dos Conselhos, abrangendo 92 órgãos do Poder Judiciário.

Para o Presidente do TRE, Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, “o Tribunal mostra mais uma vez que desenvolve um trabalho coerente e de altíssimo nível, merecendo elogios pelo desempenho que vem atingindo em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário”.

A divulgação do resultado da avaliação ocorreu na sexta-feira, 31/08, e o Diretor-Geral do TRE-SE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, manifestou sua satisfação em ver o trabalho do Tribunal ser reconhecido nacionalmente: “Todos os envolvidos nessa conquista estão de parabéns, pois mostraram que mesmo com recursos escassos é possível desenvolver um trabalho de excelência”.

A pontuação

A avaliação do desempenho dos Tribunais é feita por faixas de pontuação. Cada intervalo corresponde a uma classificação, as quais podem ter os seguintes níveis: Baixo (de 0,00 a 0,39), Satisfatório (0,40 a 0,69), Aprimorado (0,70 a 0,89) e Excelência (0,90 a 1,0).

Em 2018, o TRE de Sergipe alcançou 0,92 pontos, sendo o único a atingir a qualificação de excelência, seguido pelos Tribunais do Pará (0,82), Espírito Santo (0,76) e Bahia (0,76). Na contagem geral deste ano, 18 Tribunais receberam a classificação de Satisfatório e 8 de Aprimorado, na avaliação do CNJ.

Para o Secretário de Tecnologia da Informação, José Carvalho Peixoto, o resultado ratifica o esmero de todo o Tribunal e da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação no desempenho de suas atividades. “Devemos destacar o apoio da alta administração em relação aos crescentes investimentos realizados em TI, objetivando garantir a melhoria contínua na qualidade dos serviços relacionados à infraestrutura e ao desenvolvimento de software. É gratificante estar à frente de uma equipe que tem o resultado do trabalho reconhecido, mostrando que estamos no caminho certo, que é unir responsabilidade, conhecimento, ação e foco”, pontuou.

Para o coordenador de planejamento, estratégia e gestão, Marcelo Gerard, o fato de o TRE-SE ter sido o único a atingir o nível de excelência no iGov é fruto do trabalho sinérgico entre as unidades. “Era uma missão árdua, muito trabalho a ser realizado. Foram realizadas várias reuniões, publicações de manuais, muito planejamento, auditorias, além de inúmeras outras ações que culminaram com a primeira colocação nacional no que se refere à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGov)”, disse.

Fonte e foto TRE/SE