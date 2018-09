VALADARES FILHO LAMENTA O ABANDONO DO PARAÍSO DO SUL

03/09/18 - 05:52:20

Esgoto a céu aberto, lixo acumulado e ruas esburacadas comprovam a ausência do poder público no bairro

Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, de paraíso não tem nada. O esgoto corre a céu aberto na maioria das ruas cheias de buracos e sem pavimentação, o lixo se acumula, indícios de abandono por parte do poder público. Nem os mais de R$120 milhões assegurados pelo senador Antonio Carlos Valadares para obras de drenagem alivia a situação de abandono do local.

Ao constatar, neste domingo (2), essa triste realidade, o candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho lamentou a ausência total dos poderes públicos no bairro. “Quis ser prefeito para cuidar de Aracaju. Agora quero ser governador para cuidar de todo nosso Sergipe. Podem ter certeza que cuidarei de todos os municípios, todas as localidades. Reafirmo os compromissos que assumi na campanha passada. Não é promessa, é compromisso”, falou o candidato durante a passagem da carreata da coligação na tarde deste domingo.

À medida que a caravana da coligação percorria as ruas do Paraíso Sul as pessoas, “enjauladas” em suas casas fechadas com grades, iam colocando suas caras nas janelas acenando e fazendo sinais de vitória para Valadares Filho que esteve acompanhado por Sílvia Fontes, sua parceira de chapa, e vários candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa de Sergipe.

Matéria produzida pela Coligação