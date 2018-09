AS VERBAS EXISTEM, MAS ACABAM DESVIADAS, DIZ EMÍLIA CORRÊA

04/09/18 - 06:12:24

Durante entrevista na rádio Juventude FM 104.9, na cidade de Lagarto, a vereadora e defensora pública Emília Corrêa (Patriota) falou sobre as demandas da população sergipana, bem como as questões políticas que envolvem a manutenção dos mesmos personagens no poder em contraponto às necessidades do povo, como por exemplo, a melhoria das estradas do município.

“Falando do problema das estradas, há quanto tempo elas estão precisando de reparo? E há quanto tempo esse povo é deputado federal? Agora às vésperas de uma eleição eles dizem que não conseguiram recurso por causa do pleito, nem mesmo os bebezinhos acreditam numa história dessa. É muita cara de madeira desses deputados federais de Sergipe”, declarou.

A parlamentar salientou que as verbas para investimentos na melhorias das estradas, para compra dos medicamentos e tantas outras melhorias para a vida da população, existem, mas por falta de fiscalização acabam sendo desviada para as campanhas eleitorais.

“As estradas estão sim abandonadas, mas a verba existe, a verba chega no tempo até certo, mas ela é desviada. E sabe para quê? para as campanhas políticas. Vemos campanhas abastadas com alto custo, usando o dinheiro que poderia estar consertando as estradas, dinheiro que na verdade era das estradas, era da saúde e tantas outras melhorias para o povo, tudo isso para manutenção de poder. E eu me pergunto o povo vai se conformar com isso?”, questionou.

