ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROPÕE BIBLIOTECA DIGITAL EM SERGIPE

04/09/18 - 05:04:58

Em um mundo cada vez mais digital, as bibliotecas de uma forma geral estão se recriando, se adaptando, sem perder a característica principal que é a preservação do documento/livro físico.

A Casa Legislativa, atenta a era digital e as novas formas de comunicação, empenha-se, neste momento, na construção da biblioteca digital, oportunizando ao cidadão mais um canal de acervo- pesquisa sobre a nossa história.

De acordo com Marivalda da Cruz, bibliotecária da Assembleia Legislativa de Sergipe, a biblioteca física existe há mais de 30 anos. Atualmente funciona na Escola do Legislativo e mantém um acervo composto de livros, periódicos, jornais, fotografias, mapas e outros documentos.

Para ela, a iniciativa dos deputados estaduais em digitalizar o acervo da Assembleia é de grande relevância, uma vez que cultura proporciona conhecimento e o sentimento de pertencimento. “História não é somente memória, é fato registrado, catalogado, realizado por pessoas capacitadas, com o olhar coletivo para a sociedade”, disse Marivalda.

Ainda de acordo com Marivalda, a biblioteca digital legislativa permitirá também uma integração de acervo de outras bibliotecas de Poderes, a exemplo da biblioteca do Senado, além de proporcionar parcerias com Editoras Oficiais, que segundo ela, é mais uma forma de valorizar a cultura do Estado. Em Sergipe, a Editora Diário Oficial de Sergipe (Edise), órgão suplementar da Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase), desempenha o papel de aproximar o sergipano da cultura local, através de obras escritas, preferencialmente, por autores da terra, ressaltou.

Marivalda da Cruz, explicou ainda que devida a uma enchente, muitos arquivos da Alese foram perdidos, mas que a equipe tem realizado um trabalho de “formiguinha” para resgatar a história, digitalizar e tornar acessível a população sergipana.

Fonte: ascom Alese