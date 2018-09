BANDIDOS FORTEMENTE ARMADOS EXPLODEM AGÊNCIA DO BRADESCO

04/09/18 - 06:26:49

Bandidos fortemente armados explodiram na madrugada desta terça-feira (04) uma agência do Banco do Bradesco, localizada no município de Cristinápolis.

As informações são de que os bandidos chegaram ao município por volta das 3 horas e usaram dinamite para explodir a agência. Apesar de terem sido efetuados diversas explosões, os moradores assustados se mantiveram em suas residências com medo.

Segundo declarações de alguns moradores, os marginais efetuaram diversos tiros para o ar como forma de amedrontar as pessoas para que não saíssem às ruas. Além disso, os assaltantes colocaram diversos grampos nas ruas para impedir que carros circulassem, principalmente a polícia.

Ainda não há informações sobre o valor que teria sido levado pelos assaltantes.

Foto redes sociais