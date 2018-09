Campanha de vacinação contra pólio e sarampo é prorrogada em Aracaju

04/09/18 - 08:16:27

O término da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo para crianças de um a menos de cinco anos foi prorrogada em Aracaju para o dia 14 de setembro. Até agora, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) atingiu cerca de 87% da cobertura vacinal (86,39% contra o sarampo e 87,86% contra a poliomielite), o que significa que o município deve vacinar até a nova data 3.227 crianças para atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS), de 95%.

“Mesmo realizando várias ações de intensificação, como horário estendido das Unidades de Saúde, realizando o dia “D” com todas as Unidades abertas no sábado, não conseguimos ainda a meta. Oficialmente, a campanha foi encerrada na sexta-feira, dia 31 de agosto. Mas no sábado, 1º de setembro, algumas unidades estiveram abertas, para dar mais essa chance a quem ainda não tinha levado as crianças para as salas de vacina”, acrescentou a diretora da Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Taise Cavalcante.

Segundo Taise, outra ação muito importante que vem sendo realizada é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed). “Nossas equipes de Saúde da Família estão junto com o Programa Saúde na Escola (PSE) vacinando nas escolas infantis com a adesão de um público muito grande de crianças. Outra oportunidade para imunizar, é durante a pesagem das beneficiárias do Programa Bolsa Família. As nossas equipes estão aproveitando para vacinar as crianças também deste público específico”, disse a diretora.

Continuidade da Campanha

Durante a prorrogação, as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no seu horário normal de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, para vacinar o público alvo contra o sarampo e a poliomielite, até terminar as doses de vacina da campanha enviadas pelo MS.

Os responsáveis não podem deixar de levar a caderneta de vacinação, pois existem alguns detalhes que serão observados pelos profissionais que aplicarão as doses. Para a poliomielite, as crianças que nunca tomaram receberão a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Entretanto, as que já tiverem tomado uma ou mais doses, receberão a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a gotinha.

Em relação ao sarampo, todas as crianças dentro da faixa etária receberão uma dose da Tríplice Viral, independentemente da situação vacinal. A única exceção com relação a essa vacina fica para aquelas que já foram imunizadas nos últimos trinta dias. Por isso, é indispensável à apresentação da caderneta no momento da aplicação.

Fonte e foto assessoria